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Hindi Newsक्रिकेटसुंदर ने कैच नहीं.... मैच छोड़ा, विराट कोहली का खाता भी नहीं खुलता, एक ब्लंडर बना गुजरात की हार का कारण

सुंदर ने कैच नहीं.... मैच छोड़ा, विराट कोहली का खाता भी नहीं खुलता, एक ब्लंडर बना गुजरात की हार का कारण

IPL 2026: वॉशिंगटन सुंदर एक कैच छोड़ने की वजह से गुजरात टाइटंस (GT) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. वॉशिंगटन सुंदर के इस बड़े ब्लंडर की वजह से गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हरा दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 25, 2026, 11:12 AM IST
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सुंदर ने कैच नहीं.... मैच छोड़ा, विराट कोहली का खाता भी नहीं खुलता, एक ब्लंडर बना गुजरात की हार का कारण

IPL 2026: वॉशिंगटन सुंदर एक कैच छोड़ने की वजह से गुजरात टाइटंस (GT) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. वॉशिंगटन सुंदर के इस बड़े ब्लंडर की वजह से गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 205 रन बनाए. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 18.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 206 रन बनाते हुए 7 गेंद बाकी रहते ही जीत दर्ज कर ली.

सुंदर ने कैच नहीं.... मैच छोड़ा

दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी. विराट कोहली और जैकब बेथल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए पारी की शुरुआत की. गुजरात टाइटंस (GT) के लिए मोहम्मद सिराज गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पारी के पहले ही ओवर में तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली को आउट कर ही दिया था, लेकिन शॉर्ट मिड-विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने एक बेहद आसान-सा कैच टपका दिया. विराट कोहली का उस वक्त खाता भी नहीं खुला था और उन्हें जीवनदान मिल गया. विराट कोहली ने इसके बाद 44 गेंद पर 81 रन ठोक दिए और गुजरात टाइटंस (GT) से मैच छीन लिया.

एक ब्लंडर बना गुजरात की हार का कारण

वॉशिंगटन सुंदर अगर वह कैच लपक लेते तो विराट कोहली शून्य के स्कोर पर आउट हो जाते. सही मायने में वॉशिंगटन सुंदर ही गुजरात टाइटंस (GT) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करने के बाद गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'जब कोई बल्लेबाज कैच छूटने पर आउट होने से बच जाता है, तो यह हमेशा फील्डर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ज्यादा जरूरी है कि आप खेल में वापसी कैसे करते हैं.'

3 ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं

शुभमन गिल ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि 16 से 19 ओवरों के बीच, उन 3 ओवरों में, हम कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए और हमें उतने रन नहीं मिले जितने हम चाहते थे. मुझे लगता है कि वे तीन ओवर हमारे लिए बहुत अहम थे. गेंदबाजी में, मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ मौके थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लगातार सही लेंथ पर गेंद डाल पाए.' IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स (PBKS) 6 मैचों में 11 अंक के साथ पहले स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 7 मैचों में 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है.

गुजरात टाइटंस प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर

राजस्थान रॉयल्स (RR) 7 मैच में 10 अंक के साथ तीसरे स्थान, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 7 मैचों में 8 अंक के साथ चौथे स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 7 मैच में 6 अंक के साथ पाचवें स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) 6 मैचों में 6 अंक के साथ छठे स्थान पर है. गुजरात टाइटंस (GT) 7 मैचों में 6 अंक के साथ सातवें, मुंबई इंडियंस (MI) 7 मैचों में 4 अंक के साथ आठवें, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 7 मैचों में 4 अंक के साथ नौवें, और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 7 मैचों में 3 अंक के साथ दसवें स्थान पर है. समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग उनके रन रेट की वजह से अलग-अलग है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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