वॉशिंगटन सुंदर कब होंगे फिट? टी20 वर्ल्ड कप से पहले फंसी टीम इंडिया, रिप्लेसमेंट पर आया बड़ा अपडेट

T20 World Cup 2026 India: भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार (7 फरवरी) को टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर के चोट से परेशान है. वह अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. चोट की चिंताओं के बावजूद सुंदर टी20 वर्ल्ड कप की योजनाओं में मजबूती से बने हुए हैं. उन्हें अब तक टीम से बाहर नहीं किया गया है और न ही किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान किया गया है.

मेडकिल रिपोर्ट के इंतजार में अगरकर

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से विस्तृत मेडिकल फीडबैक का इंतजार कर रही है. टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है. टीम मैनेजमेंट सुंदर की रिकवरी टाइमलाइन पर भरोसा दिखा रहा है. 26 साल का ऑलराउंडर साइड स्ट्रेन के कारण टीम से बाहर है. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच में मौजूद नहीं थे. हालांकि, उनकी गैरमौजूदगी से रिप्लेसमेंट का नाम देने का कोई तुरंत फैसला नहीं लिया गया है.

चोट की टाइमलाइन और रिहैबिलिटेशन की प्रगति

वॉशिंगटन सुंदर को पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हुआ था. उनकी निचली पसली के एरिया में तकलीफ के कारण उन्हें खेल से बाहर होना पड़ा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की देखरेख में एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्लान बनाया गया. शुरुआती स्कैन और एक्सपर्ट की सलाह से स्ट्रेन की पुष्टि हुई. इसके बाद उन्हें आराम और निगरानी में रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई.

मेडिकल टीम को बड़ी उम्मीद

सुंदर ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि उनकी रिकवरी को लेकर सावधानी भरी उम्मीद है. हालांकि, वह अभी मैच फिट नहीं हैं, लेकिन मेडिकल टीम का मानना ​​है कि टूर्नामेंट के अहम मैचों तक पूरी फिटनेस हासिल करने के लिए उनके पास अभी भी समय है. यह उम्मीद चयनकर्ताओं में भी दिखती है, जिन्हें टीम में कोई बदलाव करने का कोई तुरंत कारण नहीं दिख रहा है.

सुंदर की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?

सुंदर का टीम में महत्व पावरप्ले में किफायती ओवर फेंकने की उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा है. एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उनकी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां फिंगर स्पिन और बैटिंग में गहराई महत्वपूर्ण होती है. पिछले कुछ सीजन में सुंदर एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरे हैं जो अलग-अलग मैच की स्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं. बड़े टूर्नामेंट में टीमें अक्सर ऐसे खिलाड़ियों को बदलने में हिचकिचाती हैं, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो. चयनकर्ताओं को लगता है कि सुंदर टीम के लिए टूर्नामेंट के आधे चरण के बाद भी फायदेमंद हो सकते हैं.

हर्षित को लेकर चिंतित नहीं टीम

सुंदर की स्थिति के साथ-साथ हर्षित राणा की फिटनेस को लेकर भी थोड़ी चिंता थी. वह वार्म-अप मैच के दौरान मैदान से जल्दी बाहर चले गए थे. युवा तेज गेंदबाज ने सिर्फ एक ओवर फेंका. इसमें उन्होंने 16 रन दिए और फिर बाहर चले गए. हालांकि, किसी भी गंभीर समस्या को कम बताया गया है और कहा है कि राणा के बारे में कोई चिंताजनक रिपोर्ट नहीं मिली है.