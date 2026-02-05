Advertisement
trendingNow13098996
Hindi Newsक्रिकेटवॉशिंगटन सुंदर कब होंगे फिट? टी20 वर्ल्ड कप से पहले फंसी टीम इंडिया, रिप्लेसमेंट पर आया बड़ा अपडेट

वॉशिंगटन सुंदर कब होंगे फिट? टी20 वर्ल्ड कप से पहले फंसी टीम इंडिया, रिप्लेसमेंट पर आया बड़ा अपडेट

T20 World Cup 2026 India: सुंदर का टीम में महत्व पावरप्ले में किफायती ओवर फेंकने की उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा है. एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उनकी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां फिंगर स्पिन और बैटिंग में गहराई महत्वपूर्ण होती है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वॉशिंगटन सुंदर कब होंगे फिट? टी20 वर्ल्ड कप से पहले फंसी टीम इंडिया, रिप्लेसमेंट पर आया बड़ा अपडेट

T20 World Cup 2026 India: भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार (7 फरवरी) को टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर के चोट से परेशान है. वह अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. चोट की चिंताओं के बावजूद सुंदर टी20 वर्ल्ड कप की योजनाओं में मजबूती से बने हुए हैं. उन्हें अब तक टीम से बाहर नहीं किया गया है और न ही किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान किया गया है.

मेडकिल रिपोर्ट के इंतजार में अगरकर

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से विस्तृत मेडिकल फीडबैक का इंतजार कर रही है. टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है. टीम मैनेजमेंट सुंदर की रिकवरी टाइमलाइन पर भरोसा दिखा रहा है. 26 साल का ऑलराउंडर साइड स्ट्रेन के कारण टीम से बाहर है. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच में मौजूद नहीं थे. हालांकि, उनकी गैरमौजूदगी से रिप्लेसमेंट का नाम देने का कोई तुरंत फैसला नहीं लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चोट की टाइमलाइन और रिहैबिलिटेशन की प्रगति

वॉशिंगटन सुंदर को पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हुआ था. उनकी निचली पसली के एरिया में तकलीफ के कारण उन्हें खेल से बाहर होना पड़ा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की देखरेख में एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्लान बनाया गया. शुरुआती स्कैन और एक्सपर्ट की सलाह से स्ट्रेन की पुष्टि हुई. इसके बाद उन्हें आराम और निगरानी में रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई.

मेडिकल टीम को बड़ी उम्मीद

सुंदर ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि उनकी रिकवरी को लेकर सावधानी भरी उम्मीद है. हालांकि, वह अभी मैच फिट नहीं हैं, लेकिन मेडिकल टीम का मानना ​​है कि टूर्नामेंट के अहम मैचों तक पूरी फिटनेस हासिल करने के लिए उनके पास अभी भी समय है. यह उम्मीद चयनकर्ताओं में भी दिखती है, जिन्हें टीम में कोई बदलाव करने का कोई तुरंत कारण नहीं दिख रहा है.

ये भी पढ़ें: U19 World Cup: अफगानिस्तान को रौंद रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में भारत, एरॉन जॉर्ज का शतक, वैभव-आयुष ने मचाया गर्दा

सुंदर की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?

सुंदर का टीम में महत्व पावरप्ले में किफायती ओवर फेंकने की उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा है. एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उनकी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां फिंगर स्पिन और बैटिंग में गहराई महत्वपूर्ण होती है. पिछले कुछ सीजन में सुंदर एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरे हैं जो अलग-अलग मैच की स्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं. बड़े टूर्नामेंट में टीमें अक्सर ऐसे खिलाड़ियों को बदलने में हिचकिचाती हैं, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो. चयनकर्ताओं को लगता है कि सुंदर टीम के लिए टूर्नामेंट के आधे चरण के बाद भी फायदेमंद हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL से संन्यास के बाद क्या करेंगे धोनी? कमेंट्री या कुछ और... चैंपियन कप्तान ने कर दिया खुलासा

हर्षित को लेकर चिंतित नहीं टीम

सुंदर की स्थिति के साथ-साथ हर्षित राणा की फिटनेस को लेकर भी थोड़ी चिंता थी. वह वार्म-अप मैच के दौरान मैदान से जल्दी बाहर चले गए थे. युवा तेज गेंदबाज ने सिर्फ एक ओवर फेंका. इसमें उन्होंने 16 रन दिए और फिर बाहर चले गए. हालांकि, किसी भी गंभीर समस्या को कम बताया गया है और कहा है कि राणा के बारे में कोई चिंताजनक रिपोर्ट नहीं मिली है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
PM Modi
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
West bengal elections
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
Maharashtra news
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
Telangana NEWS
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
M. P. Ravneet Bittu
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
CM Siddaramaiah
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान