IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी सस्पेंस

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान मंगलवार तक होने की उम्मीद है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने शनिवार को साफ किया कि हम टीम चुनने के लिए अगले कुछ दिनों में एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल के तहत अगस्त में खेली जाएगी. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.
टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. वॉशिंगटन सुंदर को 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लग गई थी. 'दैनिक जागरण' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन सुंदर जहां पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, वहीं तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के भी पूरी सीरीज से बाहर रहने की संभावना है.
हर्षित राणा को 7 जुलाई को नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे T20I मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी जून-जुलाई 2026 में भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट के गंभीर होने के कारण बाहर हो गए थे. वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सेलेक्शन उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर रहने वाले जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बार नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था. वह इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मैचों में खेले थे, लेकिन घुटने की चोट के कारण तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं थे.
जानकारी के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह 30 जुलाई तक आराम करेंगे और उसके बाद BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे. तमिलनाडु के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन का सेलेक्शन भी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. खबर है कि वह तेजी से ठीक हो रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त के बीच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा. भारत ने आखिरी बार 2017 में टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया था और तीनों मैच जीते थे.
वहीं, दोनों टीमों के बीच पिछली टेस्ट सीरीज मार्च 2022 में खेली गई थी, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने दोनों मैच जीते थे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 के फाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए, भारत को अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ अपने दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को चुना जाना तय है.
साईं सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, कप्तान शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को मजबूती देंगे. रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के तौर पर टेस्ट टीम में जगह मिलेगी. कुलदीप यादव स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को बतौर तेज गेंदबाज भारत के टेस्ट स्क्वाड में चुना जा सकता है. मानव सुथार को बैकअप स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिल सकती है.
यशस्वी जायसवाल (उपकप्तान), केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस पर निर्भर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साईं सुदर्शन, हर्ष दुबे, मानव सुथार.