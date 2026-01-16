वॉशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल? रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं और अगले महीने शुरू होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनका खेलना तय नहीं है. वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हो गया था. वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ पांच ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करने लौटे और वडोदरा में भारत की चार विकेट की जीत में 7 गेंदों पर नाबाद 7 रन बनाए.

वॉशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल?

वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे. BCCI ने बताया था कि गेंदबाजी करते समय वॉशिंगटन सुंदर को अपनी बाईं निचली पसली के हिस्से में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ. बाद में हुए स्कैन के बाद बोर्ड ने उन्हें आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने को कहा है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन सुंदर का T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना भी मुश्किल लग रहा है.

रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑलराउंडर के 7 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूरी तरह ठीक होने की संभावना कम है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में USA के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. वनडे टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बडोनी को लिया गया है, लेकिन T20I टीम में उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. भारत को अपने टाइटल डिफेंस से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैच खेलने हैं.

वॉशिंगटन सुंदर के रिकॉर्ड्स

वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 22.76 की औसत से 51 T20I विकेट झटके हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में 254 रन भी बनाए हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने इसके अलावा भारत के लिए 29 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 372 रन बनाने के अलावा 29 विकेट भी झटके हैं. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 885 रन और 36 विकेट दर्ज हैं.