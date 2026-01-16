Advertisement
trendingNow13076022
Hindi Newsक्रिकेटवॉशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल? रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

वॉशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल? रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं और अगले महीने शुरू होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनका खेलना तय नहीं है. वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हो गया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 16, 2026, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वॉशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल? रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं और अगले महीने शुरू होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनका खेलना तय नहीं है. वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हो गया था. वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ पांच ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करने लौटे और वडोदरा में भारत की चार विकेट की जीत में 7 गेंदों पर नाबाद 7 रन बनाए.

वॉशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल?

वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे. BCCI ने बताया था कि गेंदबाजी करते समय वॉशिंगटन सुंदर को अपनी बाईं निचली पसली के हिस्से में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ. बाद में हुए स्कैन के बाद बोर्ड ने उन्हें आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने को कहा है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन सुंदर का T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना भी मुश्किल लग रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑलराउंडर के 7 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूरी तरह ठीक होने की संभावना कम है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में USA के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. वनडे टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बडोनी को लिया गया है, लेकिन T20I टीम में उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. भारत को अपने टाइटल डिफेंस से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैच खेलने हैं.

वॉशिंगटन सुंदर के रिकॉर्ड्स

वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 22.76 की औसत से 51 T20I विकेट झटके हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में 254 रन भी बनाए हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने इसके अलावा भारत के लिए 29 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 372 रन बनाने के अलावा 29 विकेट भी झटके हैं. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 885 रन और 36 विकेट दर्ज हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

washington Sundar

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब