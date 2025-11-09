Advertisement
trendingNow12995421
Hindi Newsक्रिकेट

अभिषेक नहीं... 3 मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' मेडल, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारत के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी. अभिषेक शर्मा सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक नहीं... 3 मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' मेडल, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारत के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी. अभिषेक शर्मा सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. बीसीसीआई ने ड्रेसिंग रूम का वीडियो शेयर करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' मेडल मिलने की जानकारी दी.

सुंदर को मिला खास मेडल

ड्रेसिंग रूम में टीम ऑपरेशंस मैनेजर राहिल खाजा ने वॉशिंगटन सुंदर को खास मेडल दिया, जिसे हासिल करने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने बताया कि उनका ऑस्ट्रेलिया में खेलने और टीम की जीत में योगदान देने का अनुभव बेहद खास रहा है. मेडल देने के बाद राहिल खाजा ने वॉशिंगटन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके सहयोग से खिलाड़ियों का काम आसान हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वॉशिंगटन सुंदर का अहम योगदान

वॉशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के तीन मुकाबलों में मौका दिया गया. उन्होंने होबार्ट में नाबाद 49 रन की पारी खेली, जबकि कैरारा में 12 रन बनाने के अलावा, 3 विकेट हासिल किए. हालांकि, उन्हें ब्रिस्बेन में बारिश के चलते बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका नहीं मिल सका.

भारत ने जीती सीरीज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद भारतीय टीम T20 सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी, लेकिन सीरीज का पहला ही मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.

बारिश से धुला आखिरी मैच का रोमांच

भारत ने क्वींसलैंड में खेले गए सीरीज के चौथे मैच को 48 रन से अपने नाम करते हुए 2-1 से बढ़त हासिल कर ली थी. ऐसे में सीरीज का अंतिम मैच निर्णायक बन गया था, लेकिन बारिश के चलते इस मुकाबले में 4.5 ओवरों से आगे का खेल नहीं हो सका. ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत ने 4.5 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 52 रन बनाए. अभिषेक शर्मा 23 और शुभमन गिल 29 रन बनाकर नाबाद रहे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

washington SundarInd Vs Aus

Trending news

'त्रिशूल' के बाद अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के बाद अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
Shashi Tharoor
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
Sir
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
Assam
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Bihar Assembly Elections 2025
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
Maharashtra
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल