अकरम ने पाकिस्तान की ओर से मांगी माफी, कहा- हमें अपने हीरो का सम्मान करना सीखना होगा

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पू्र्व कप्तान वसीम अकरम (Wasim Akram) ने ट्विटर पर अपने देश की ओर से माफी मांगी है. अकरम ने इस बात पर अफसोस जताया है कि उनके देश के उन हीरोज का स्वागत नहीं होता जो देश के लिए खेलकर खिताब जीत कर वापस आते हैं. हाल ही में पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) एक खास उपलब्धि हासिल कर जब अपने देश वापस लौटे तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं थी. वसीम ने इसके बाद ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया था. अकरम ने इसी ट्वीट पर जवाब दिया और उनसे वादा किया कि अगली बार वे खुद वसीम को एयर पोर्ट लेने आएंगे.

वसीम (Muhammad Waseem) ने 52.5 किलो की श्रेणी में केवल 62 सेकेंड में फिलीपींस के बॉक्सर कॉनरेडो को हराया था. इस उपलब्धि के बाद जब उन्होंने एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाला कोई नहीं मिला तब उन्होंने अपनी टीस ट्वीटर पर जाहिर करते हुए कहा, मैं एयरपोर्ट पर इस्तकबाल पाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं. मैं लड़ रहा हूं जिससे पाकिस्तान को दुनिया भर में शानदार इस्तकबाल मिल सके. हर मुकाबला, हर कैम्प, हर ट्रेनिंग, हर टूर मेरे लिए एक और मौका है जिससे मैं बॉक्सिंग की दुनिया को दिखा सकूं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग टेलेंट हैं"

Im not fighting to get istaqbals at the airport. Im fighting so that Pakistan gets good Istaqbal all over the world. Every fight, every camp, every training, every tour, is another opportunity for me to show the boxing world the world class boxing talent Pakistan has https://t.co/JQY3EI2xu7

वसीम बोले, मैं आपको लेने आउंगा एयरपोर्ट

वसीम अकरम ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से माफी मांगी. वसीम ने कहा, " मैं पाकिस्तान की ओर से माफी मांगता हूं. कई बार एक देश के तौर पर हमें अपने ही मुंह पर हकीकत का मुक्का मारना पड़ता है जिससे हम जागें और जो हमें याद दिलाए कि हमें अपने हीरोज के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए. अगली बार मैं खुद आपको लेने आउंगा. आपकी महान जीत पर आपको बधाई."

I apologise on the behalf of Pakistan, Sometimes we as a country need to be “smacked on the face” with the fist of reality to wake us up and remind us how we should be treating our hero’s. I’m picking you up from the airport next time myself! Massive congratulations on the win! https://t.co/i7K1S4l2jx

— Wasim Akram (@wasimakramlive) September 15, 2019