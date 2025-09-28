Advertisement
भारत या पाकिस्तान... कौन जीतेगा एशिया कप की ट्रॉफी? फाइनल मैच से पहले वसीम अकरम ने की बड़ी भविष्यवाणी

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ी भविष्यवाणी की है. वसीम अकरम ने बताया है कि कौन सी टीम इस फाइनल मैच में जीत की प्रबल दावेदार है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 28, 2025, 11:51 AM IST
भारत या पाकिस्तान... कौन जीतेगा एशिया कप की ट्रॉफी? फाइनल मैच से पहले वसीम अकरम ने की बड़ी भविष्यवाणी

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ी भविष्यवाणी की है. वसीम अकरम ने बताया है कि कौन सी टीम इस फाइनल मैच में जीत की प्रबल दावेदार है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. दोनों ही देशों के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक कांटेदार और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

कौन जीतेगा एशिया कप की ट्रॉफी?

पाकिस्तान को आज फाइनल में हराते ही भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगा. भारत एशिया कप की सफलतम टीम है और आठ बार खिताब जीत चुकी है. छह खिताब के साथ श्रीलंका दूसरी सफलतम टीम है. पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप जीता है. पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार बताया है. वसीम अकरम ने कहा, ‘यह भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी रविवार को भी प्रभावी रहेगी. इस मैच में भी निश्चित रूप से भारत जीत का दावेदार है.’

फाइनल मैच से पहले वसीम अकरम ने की बड़ी भविष्यवाणी

वसीम अकरम ने आगे कहा, ‘आप लोगों ने हालांकि देखा है, क्रिकेट प्रेमियों ने देखा है, मैंने देखा है कि इस प्रारूप में कुछ भी हो सकता है. एक अच्छी पारी, एक अच्छा स्पैल मैच का रुख बदल सकता है. पाकिस्तान टीम को इस आत्मविश्वास, इस लय को फाइनल में जारी रखना चाहिए और खुद का समर्थन करते हुए समझदारी से खेलना चाहिए.’

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल सबसे खतरनाक

वसीम अकरम ने कहा, ‘शुरुआती ओवरों में कुछ विकेट और खासकर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के विकेट से भारत निश्चित रूप से दबाव में आ सकता है. यह एक करीबी मुकाबला होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी.’ मल्टीनेशन टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान दूसरी बार आमने-सामने होंगे. पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भिड़ी थीं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की थी. इसके बाद अब जाकर टी20 फॉर्मेट (एशिया कप 2025) के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो रही है. एशिया कप 2025 (टी20 फॉर्मेट) के फाइनल में पहली बार भारत का सामना पाकिस्तान से होगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Asia Cup 2025

;