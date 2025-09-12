IND-PAK 'महाजंग' से पहले सूर्या की वीकनेस जगजाहिर, पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट ने बिछवाया जाल, क्या फंसेंगे SKY?

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए मंच तैयार है. एक तरफ इस महाजंग के लिए माहौल गर्म है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स से बातचीत करते दिखे. उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव की वीकनेस जगजाहिर की है. वसीम अकरम ने पहले स्काई की तारीफ की उसके बाद बताया कि कैसी बॉल डालने पर वह आउट हो सकते हैं.

टी20 के किंग हैं सूर्या

सूर्यकुमार यादव टी20 के किंग साबित हुए हैं. स्काई टी20 फॉर्मेट में शतकों में डील करते नजर आए. अभी तक स्काई टी20 फॉर्मेट में 4 शतकीय पारियां खेल चुके हैं. उन्होंने इस दौरान बड़ी-बड़ी टीमों को धोया. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ स्काई अभी तक टी20 फॉर्मेट में एक अर्धशतक भी नहीं ठोक पाए हैं. हालांकि, 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच में सूर्या से फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं. पाकिस्तान और ओमान के बीच पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने वसीम अकरम से सूर्या को लेकर सवाल कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले वसीम अकरम?

वसीम अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर अजय जडेजा का जवाब देते हुए कहा, 'सूर्यकुमार यादव गेंदबाजों के लिहाज से काफी मुश्किल बल्लेबाज हैं. वह अपने अजीबोगरीब शॉट्स खेलते हैं जो काफी कम बल्लेबाज खेल पाते हैं. जिसके चलते उन्हें आउट करना काफी मुश्किल होता है. उन्हें आउट करने के लिए फाइन लेग को ऊपर लेकर स्लोअर बाउंसर डालना चाहिए. ऐसे उनको फंसाया जा सकता है.'

ये भी पढे़ं.. 100 टी20 से पहले सूर्यकुमार बना सकते हैं असंभव रिकॉर्ड, फेल हो गया विराट कोहली जैसा बल्लेबाज, कोई नहीं कर पाया ये कारनामा

पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हैं स्काई के आंकड़े?

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक 5 टी20 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह एक बार भी 20 का आंकड़ा पार नहीं कर सके. सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल में 11, 18, 13, 15 और 7 रन बनाए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में सूर्यकुमार यादव कैसी बल्लेबाजी करते नजर आते हैं. उनकी वीकनेस वसीम अकरम ने लाइव शो में जगजाहिर कर दी है.