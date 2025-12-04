18 पंजे और 3 बार 10 विकेट.. स्टार्क से पिछड़ने के बाद वसीम अकरम का रिएक्शन, कहा- कुछ ही समय में..

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पेसर मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तान के जाने-माने वसीम अकरम का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त किया. अब बाएं हाथ के पेसर्स में टॉप विकेट टेकर का ताज मिचेल स्टार्क का है. सालों से इस पर वसीम अकरम की बादशाहत थी. स्टार्क से पिछड़ने के बाद वसीम अकरम ने बड़ा रिएक्शन दिया. उन्होंने स्टार्क को अलग अंदाज में बधाई दी है. स्टार्क ने गुरुवार को ब्रिस्बेन के गाबा में इंग्लैंड के खिलाफ पिंक-बॉल टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन किया. पिछले टेस्ट में वह जीत के हीरो रहे थे.

स्टार्क के जाल में फंसे बड़े खिलाड़ी

मिचेल स्टार्क ने बड़े खिलाड़ियों को फंसाया. उन्होंने पहले दिन के दूसरे सेशन में हैरी ब्रूक, बेन डकेट और ओली पोप को आउट करके यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. ​​स्टार्क ने पिंक-बॉल मुकाबले में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया, पहले दो सेशन में पहले दिन तीन विकेट लिए. पहले सेशन में दो और दूसरे में एक विकेट लेकर, स्टार्क महान वसीम अकरम को पीछे छोड़ते हुए लिस्ट में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए.

102 टेस्ट में किया कारनामा

मिचेल स्टार्क ने महज 102 टेस्ट मैच में ये कारनामा कर दिखाया है. स्टार्क ने इतने मैच में 26.53 की औसत से 417 टेस्ट विकेट हैं, जिसमें 18 बार पांच विकेट और तीन बार 10 विकेट शामिल हैं. अकरम ने 104 मैचों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए. मिचेल स्टार्क की इस उपलब्धि के लिए वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा. उन्होंने स्टार्क को अलग अंदाज में बधाई दी है.

अकरम ने किया पोस्ट

वसीम अकरम ने लिखा, 'सुपर स्टार्क! तुम पर गर्व है, दोस्त. तुम्हारी जबरदस्त मेहनत तुम्हें सबसे अलग बनाती है और यह बस कुछ ही समय की बात थी कि तुम मेरे विकेटों की गिनती को पार कर गए. मुझे तुम्हें यह देते हुए खुशी हो रही है! अच्छा करो, और अपने शानदार करियर में नई ऊंचाइयों को छूते रहो.' वसीम अकरम को पीछे छोड़ने के बाद, मिचेल स्टार्क ने चल रही एशेज टेस्ट सीरीज़ में अपना दूसरा फाइव-विकेट हॉल पूरा किया. कुल मिलाकर, यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 18वां था. डकेट, पोप, हैरी ब्रूक, विल जैक्स और गस एटकिंसन के विकेट लेने के बाद स्टार्क ने अपना फाइवर पूरा किया.