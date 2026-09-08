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'फैसला जो भी हो, सेहत से समझौता नहीं...', इमरान खान के सपोर्ट में उतरे वसीम अकरम, स्वास्थ्य पर छिड़ी बहस

Imran Khan Health: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की जेल में गिरती सेहत पर वसीम अकरम ने चिंता जताई है. जावेद मियांदाद और पैट कमिंस सहित दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 08, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:55 PM IST
'फैसला जो भी हो, सेहत से समझौता नहीं...', इमरान खान के सपोर्ट में उतरे वसीम अकरम, स्वास्थ्य पर छिड़ी बहस
Image Credit: इमरान खान और वसीम अकरम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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