'फैसला जो भी हो, सेहत से समझौता नहीं...', इमरान खान के सपोर्ट में उतरे वसीम अकरम, स्वास्थ्य पर छिड़ी बहस

Imran Khan Health: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम अपने पूर्व कप्तान और करीबी दोस्त इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताने वाले नए हाई-प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए हैं. इमरान खान भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 से जेल में बंद हैं. हालांकि, उन्होंने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है. अकरम ने पाकिस्तान के सफल 1992 विश्व कप अभियान के दौरान इमरान खान के नेतृत्व में खेला था. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी चिंताएं कानूनी कार्यवाही के बजाय केवल पूर्व कप्तान की सेहत को लेकर हैं.
वसीम अकरम ने 'द एथलेटिक' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ''मैंने पिछले तीन साल से उनसे बात नहीं की है. राजनीतिक रूप से उनके साथ जो हो रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. कानून की अदालत अपनी जगह है, लेकिन जहां तक उनके स्वास्थ्य का सवाल है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता.'' अकरम से पहले पैट कमिंस, जावेद मियांदाद और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों ने भई इमरान को सपोर्ट किया है.
अकरम ने पाकिस्तान से आ रही खबरों पर अनिश्चितता जताते हुए कहा, ''मैं एक इंसान के रूप में दिल से उनके लिए चिंतित हूं. दोषी हों या न हों, जेल में हों या न हों, हमें उनकी सेहत की रक्षा करनी होगी. सरकार कह रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मैं चिंतित हूं और उन्हें बहुत याद करता हूं.'' अकरम ने पाकिस्तान के भीतर इस मामले पर शांत प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंग्लैंड और अन्य जगहों पर इमरान की स्थिति सुधारने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है.
इमरान खान के पूर्व पाकिस्तानी साथी खिलाड़ी जावेद मियांदाद भी उनकी लंबी कैद को लेकर काफी भावुक हो गए और एक इंटरव्यू के दौरान रो पड़े. मियांदाद ने वर्षों तक इमरान के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के बाद उनकी ईमानदारी का बचाव करते हुए कहा, ''वह एक ईमानदार इंसान हैं. वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, नहीं तो वे बहुत कुछ कर सकते थे.'' मियांदाद ने भावुक होकर यह भी पूछा कि इमरान को रिहा करने से किसी को क्या नुकसान हो सकता है?
इन चिंताओं ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है. 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर अधिकारियों से इमरान खान के लिए उचित चिकित्सा देखभाल और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस इस अपील का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने वाले पहले सक्रिय अंतरराष्ट्रीय कप्तान बन गए हैं. कमिंस ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल की टिप्पणियों को साझा करते हुए कोर्ट द्वारा निर्देशित मेडिकल जांच को पूरा करने, परिवार की मुलाकातों को जारी रखने और इमरान खान को गरिमा देने की वकालत की है.
वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा भी इस वैश्विक चिंता में शामिल हो गए हैं और उन्होंने क्रिकेट जगत की उन प्रमुख हस्तियों की सूची में अपना नाम जोड़ लिया है जो इमरान के मानवीय अधिकारों और इलाज की मांग कर रहे हैं. 73 वर्षीय इमरान खान वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. अकरम के लिए यह मुद्दा केवल क्रिकेट या राजनीति का नहीं है, बल्कि एक ऐसे पूर्व कप्तान, साथी और मित्र की भलाई का है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट पर प्रभाव बेहद गहरा और ऐतिहासिक रहा है.