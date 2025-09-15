कप्तान को भी नहीं छोड़ा... PAK बल्लेबाजों पर आगबबूला हुए वसीम अकरम, ऑन कैमरा लगाई लताड़

भारत ने पाकिस्तान को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के मुकाबले में 7 विकेट से धूल चटाई. भारत के घातक गेंदबाजी अटैक के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक न चली और पूरे 20 ओवर खेलकर टीम 127 रन ही जोड़ सकी. पाकिस्तान की इस घटिया बल्लेबाजी पर उनके ही पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम का गुस्सा फूटा. उन्होंने पाक बल्लेबाजों के कुलदीप यादव के खिलाफ खेलने के तरीके को लेकर निराशा भी विकट की. साथ ही वसीम अकरम ने कप्तान समेत पाक बल्लेबाजों के बैटिंग इंटेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए.

कुलदीप यादव की फिरकी का चला जादू

कुलदीप यादव भारत के मुख्य गेंदबाज बनकर उभरे, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लेकर पाकिस्तान के मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया. इस बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने अपने दूसरे ओवर में लगातार दो गेंदों पर मध्य क्रम के बल्लेबाज हसन नवाज और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को आउट किया. इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी ओवर में सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का अहम विकेट लेकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया. पाकिस्तानी बल्लेबाजों में से कोई भी कुलदीप की गेंदों को समझ नहीं पाया. मोहम्मद नवाज पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जो गुगली को समझ नहीं पाए, जबकि फरहान ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में लॉन्ग-ऑन पर कैच थमा दिया.

वसीम अकरम का फूटा गुस्सा

पारी के ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए अकरम ने सुनील गावस्कर के साथ स्पिन खेलने की कला के बारे में हुई बातचीत को याद किया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की स्पिन को न खेल पाने की क्षमता पर सवाल उठाया. अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'यह उनके (कुलदीप) गेंदबाजी करने का तरीका है. वे उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं. प्री-शो में, मैं सनी भाई से बात कर रहा था, जो एक महान बल्लेबाज थे. उन्होंने कहा कि 'जब तक आप गेंद को हाथ से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस तरह की गेंदबाजी को नहीं समझ पाएंगे.' और यही हुआ. जब वे कुलदीप के खिलाफ हर दूसरी गेंद पर स्वीप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गेंद को पढ़ नहीं रहे हैं.'

कप्तान को भी लताड़ा

इस महान तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस की भी कड़ी आलोचना की, क्योंकि वे स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पाए और भारत के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेले. पाकिस्तान पावरप्ले के अंत में 42 रन पर 2 विकेट के स्कोर पर पहुंच गया था, लेकिन फील्डिंग खुलने के बाद उनका स्कोरिंग रेट बहुत कम हो गया. अक्षर पटेल ने तीसरे विकेट की साझेदारी को तोड़ा, जिन्होंने फखर जमान को आउट किया. फखर 14 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने कप्तान सलमान को भी आउट किया, जो बिल्कुल भी लय में नहीं थे और 12 गेंदों में केवल 3 रन ही बना सके.

अकरम ने कहा, 'पाकिस्तान ने अपनी पारी में 63 डॉट बॉल खेलीं. यह 10 ओवर से अधिक की डॉट बॉल हैं. भारतीय गेंदबाजों को श्रेय जाता है. हसन नवाज, हारिस और हमारे कप्तान जैसे खिलाड़ियों को देखकर दुख होता है. वे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको गेंदबाजों को चुनना होगा, स्थिति को समझना होगा. वे सभी 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश कर रहे थे.'