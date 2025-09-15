कप्तान को भी नहीं छोड़ा... PAK बल्लेबाजों पर आगबबूला हुए वसीम अकरम, ऑन कैमरा लगाई लताड़
Advertisement
trendingNow12922380
Hindi Newsक्रिकेट

कप्तान को भी नहीं छोड़ा... PAK बल्लेबाजों पर आगबबूला हुए वसीम अकरम, ऑन कैमरा लगाई लताड़

भारत ने पाकिस्तान को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के मुकाबले में 7 विकेट से धूल चटाई. भारत के घातक गेंदबाजी अटैक के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक न चली और पूरे 20 ओवर खेलकर टीम 127 रन ही जोड़ सकी. पाकिस्तान की इस घटिया बल्लेबाजी पर उनके ही पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम का गुस्सा फूटा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कप्तान को भी नहीं छोड़ा... PAK बल्लेबाजों पर आगबबूला हुए वसीम अकरम, ऑन कैमरा लगाई लताड़

भारत ने पाकिस्तान को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के मुकाबले में 7 विकेट से धूल चटाई. भारत के घातक गेंदबाजी अटैक के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक न चली और पूरे 20 ओवर खेलकर टीम 127 रन ही जोड़ सकी. पाकिस्तान की इस घटिया बल्लेबाजी पर उनके ही पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम का गुस्सा फूटा. उन्होंने पाक बल्लेबाजों के कुलदीप यादव के खिलाफ खेलने के तरीके को लेकर निराशा भी विकट की. साथ ही वसीम अकरम ने कप्तान समेत पाक बल्लेबाजों के बैटिंग इंटेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए.

कुलदीप यादव की फिरकी का चला जादू

कुलदीप यादव भारत के मुख्य गेंदबाज बनकर उभरे, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लेकर पाकिस्तान के मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया. इस बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने अपने दूसरे ओवर में लगातार दो गेंदों पर मध्य क्रम के बल्लेबाज हसन नवाज और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को आउट किया. इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी ओवर में सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का अहम विकेट लेकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया. पाकिस्तानी बल्लेबाजों में से कोई भी कुलदीप की गेंदों को समझ नहीं पाया. मोहम्मद नवाज पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जो गुगली को समझ नहीं पाए, जबकि फरहान ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में लॉन्ग-ऑन पर कैच थमा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वसीम अकरम का फूटा गुस्सा

पारी के ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए अकरम ने सुनील गावस्कर के साथ स्पिन खेलने की कला के बारे में हुई बातचीत को याद किया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की स्पिन को न खेल पाने की क्षमता पर सवाल उठाया. अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'यह उनके (कुलदीप) गेंदबाजी करने का तरीका है. वे उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं. प्री-शो में, मैं सनी भाई से बात कर रहा था, जो एक महान बल्लेबाज थे. उन्होंने कहा कि 'जब तक आप गेंद को हाथ से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस तरह की गेंदबाजी को नहीं समझ पाएंगे.' और यही हुआ. जब वे कुलदीप के खिलाफ हर दूसरी गेंद पर स्वीप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गेंद को पढ़ नहीं रहे हैं.'

कप्तान को भी लताड़ा

इस महान तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस की भी कड़ी आलोचना की, क्योंकि वे स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पाए और भारत के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेले. पाकिस्तान पावरप्ले के अंत में 42 रन पर 2 विकेट के स्कोर पर पहुंच गया था, लेकिन फील्डिंग खुलने के बाद उनका स्कोरिंग रेट बहुत कम हो गया. अक्षर पटेल ने तीसरे विकेट की साझेदारी को तोड़ा, जिन्होंने फखर जमान को आउट किया. फखर 14 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने कप्तान सलमान को भी आउट किया, जो बिल्कुल भी लय में नहीं थे और 12 गेंदों में केवल 3 रन ही बना सके.

अकरम ने कहा, 'पाकिस्तान ने अपनी पारी में 63 डॉट बॉल खेलीं. यह 10 ओवर से अधिक की डॉट बॉल हैं. भारतीय गेंदबाजों को श्रेय जाता है. हसन नवाज, हारिस और हमारे कप्तान जैसे खिलाड़ियों को देखकर दुख होता है. वे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको गेंदबाजों को चुनना होगा, स्थिति को समझना होगा. वे सभी 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश कर रहे थे.' 

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pakwasim akram

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;