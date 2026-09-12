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पाकिस्तान में क्यों है बैटिंग की दुर्दशा? वसीम अकरम ने खोली पोल, आई वैभव सूर्यवंशी की याद

पाकिस्तान क्रिकेट की इन दिनों हालत पतली नजर आ रही है. एक के बाद एक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल भी देखने को मिली. पुरुष में हार से हाल बेहाल था, कि महिला एशिया कप में भी पाकिस्तान बाहर हो गया. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने मैनेजमेंट की पूरी पोल खोल दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 12, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:47 PM IST
पाकिस्तान में क्यों है बैटिंग की दुर्दशा? वसीम अकरम ने खोली पोल, आई वैभव सूर्यवंशी की याद
Image Credit: Wasim akram and Vaibhav Sooryavanshi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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