पाकिस्तान में क्यों है बैटिंग की दुर्दशा? वसीम अकरम ने खोली पोल, आई वैभव सूर्यवंशी की याद

इंग्लैंड में पाकिस्तान की बैटिंग को टारगेट करते हुए अकरम ने कहा, "इंग्लैंड में चल रही सीरीज में बल्लेबाज अपना अगला पैर आगे नहीं बढ़ा रहे थे, और क्रीज पर खड़े रहकर ही ओली रॉबिन्सन जैसे गेंदबाजों को खेल रहे थे.. आपको हिम्मत के साथ खेलना होगा, लेकिन इसके लिए टैलेंट जरूरी है." इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, कि पता नहीं क्यों शाहीन अफरीदी की रफ्तार कम हो गई है. उन्होंने कहा, इंग्लैंड के हिसाब और आंकड़ों को देखते हुए आकिब जावेद को खिलाना चाहिए था.