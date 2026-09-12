पाकिस्तान में क्यों है बैटिंग की दुर्दशा? वसीम अकरम ने खोली पोल, आई वैभव सूर्यवंशी की याद

पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों आलोचनाओं के घेरे में हैं. पुरुष टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि महिला एशिया कप में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया. पाकिस्तान की बैटिंग की दुर्दशा देखते हुए, वसीम अकरम ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. वसीम अकरम के दौर में पाकिस्तान टीम का खौफ चरम पर दिखता था. उस दौर को याद करते हुए उन्होंने समझाया कि पाकिस्तान की आज ये हालत आखिर क्यों है? उन्होंने अपने बयान से मैनेजमेंट पर सीथा निशाना साधा है.
पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि बांग्लादेश के हाथों घरेलू और विदेशी टेस्ट सीरीज़ में मिली हार के बाद अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे. अकरम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "PSL शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन क्या PSL ने एक भी बैटर तैयार किया है? हां, हमने कुछ गेंदबाज तो तैयार किए हैं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या हमने कोई ऐसा बैटिंग टैलेंट तैयार किया है जो चर्चा में रहा हो?"
अकरम ने वैभव सूर्यवंशी की तरह इशारा करते हुए आगे कहा, "मुझे लगता है कि जब हम 14 साल के खिलाड़ी जैसा बैटिंग टैलेंट तैयार करेंगे, तभी हमें सुधार देखने को मिलेगा. अगर हम रेड-बॉल क्रिकेट में सुधार चाहते हैं तो क्लब क्रिकेट को फिर से शुरू करने की जरूरत है. PCB को कराची और लाहौर में 10-10 करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए, क्योंकि टैलेंट क्लब क्रिकेट से ही आता है."
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इंग्लैंड में पाकिस्तान की बैटिंग को टारगेट करते हुए अकरम ने कहा, "इंग्लैंड में चल रही सीरीज में बल्लेबाज अपना अगला पैर आगे नहीं बढ़ा रहे थे, और क्रीज पर खड़े रहकर ही ओली रॉबिन्सन जैसे गेंदबाजों को खेल रहे थे.. आपको हिम्मत के साथ खेलना होगा, लेकिन इसके लिए टैलेंट जरूरी है." इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, कि पता नहीं क्यों शाहीन अफरीदी की रफ्तार कम हो गई है. उन्होंने कहा, इंग्लैंड के हिसाब और आंकड़ों को देखते हुए आकिब जावेद को खिलाना चाहिए था.