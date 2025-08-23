भारत vs पाकिस्तान... एशिया कप 2025 में कौन मारेगा बाजी? PAK के सबसे महान गेंदबाज ने बताया
Advertisement
trendingNow12894118
Hindi Newsक्रिकेट

भारत vs पाकिस्तान... एशिया कप 2025 में कौन मारेगा बाजी? PAK के सबसे महान गेंदबाज ने बताया

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को टक्कर है. पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाज वसीम अकरम ने इस मैच के विनर को लेकर बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने इस मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद जताई.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत vs पाकिस्तान... एशिया कप 2025 में कौन मारेगा बाजी? PAK के सबसे महान गेंदबाज ने बताया

एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 9 सितंबर से यूएई में इस टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के लिए भारत और पाकिस्तान समेत कई टीमों का ऐलान हो चुका है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ंत है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच के विनर को लेकर पूर्व पाकिस्तानी महान गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है.

खिलाड़ियों और फैंस से की अपील

वसीम अकरम एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर काफी उत्सुक हैं. उन्होंने दोनों देशों के खिलाड़ियों और फैंस से अनुशासन बनाए रखते हुए 'कड़ी मेहनत और आक्रामकता से खेलने' को कहा है. अकरम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से कहा, 'मुझे भरोसा है कि एशिया कप का यह मुकाबला मनोरंजक होगा. उम्मीद है कि खिलाड़ी और फैंस, दोनों अनुशासित रहेंगे और अपनी सीमा नहीं लांघेंगे. फैंस को अनुशासन दिखाना चाहिए. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों को दुनियाभर में अरबों लोग देखते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ये बल्लेबाज कप्तान... महिला वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

कौन होगा IND vs PAK मैच का विनर?

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी पहली बार आमने-सामने होंगे. अकरम ने कहा, 'अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फैंस भी अपने मुल्क की जीत चाहते हैं. भारत बेहतर फॉर्म में है. वह इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे बेहतर तरीके से झेल पाएगी, वही जीतेगी.' इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'एशिया कप 2025 दुनियाभर के फैंस के लिए एक शानदार अनुभव होगा. मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से टेस्ट सीरीज शुरू हो.'

ये भी पढ़ें: 16 मैच में 100 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट में अमर रहेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड! कौन था खूंखार गेंदबाज? खेले कुल 18 मैच

8 देशों के बीच ट्रॉफी जीतने की जंग

8 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे. सुपर-4 स्टेज में दोनों देशों के बीच 21 सितंबर को दूसरा मुकाबला होने की संभावना है. अगर दोनों ही देश फाइनल में पहुंचे तो फैंस को एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार हाईवोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है. ग्रुप-ए में भारत के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें मौजूद हैं. भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 14 सितंबर को टीम इंडिया की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी. भारत 19 सितंबर को अपने तीसरे मुकाबले में ओमान को चुनौती देगा.

इनपुट - आईएएनएस

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakAsia Cup 2025

Trending news

आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
West Bengal
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
PM Modi SPG security
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
;