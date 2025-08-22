कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? 916 विकेट लेने वाले ने बताया नाम, गेंदबाजी करने में लगता था डर

पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए मशहूर थे. 90 के दशक में उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया था. उनके सामने बड़े-बड़े बल्लेबाज नहीं टिक पाते थे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिससे अकरम को भी डर लगता था. अपने करियर के दौरान वसीम सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या सुनील गावस्कर नहीं बल्कि विवियन रिचर्ड्स को गेंदबाजी करने से कतराते थे. अकरम का मानना है रिचर्ड्स उस समय के बेहद खतरनाक बल्लेबाज थे.

खुद को माना खुशनसीब

अकरम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ''मैं बहुत खुशनसीब हूं की मैंने विवियन रिचर्ड्स के समय में क्रिकेट खेला था. वे एक महान खिलाड़ी थे, जब वे मैदान पर खेलने उतरते थे, तो लगता था मानो कोई जादू लेकर उतर रहे हैं. वे जिस तरीके से खेलते थे विरोधी टीम होने के साथ-साथ उनके साथ खेलना काफी चैलेंजिंग होता था. हालांकि, मैं उस चीज को काफी इंजॉय करता था."

'लोग उनको अपना आदर्श मानते थे'

अकरम ने आगे कहा, " इसमें कोई शक नहीं है मैंने एलन बॉर्डर, ग्राहम गुज जैसे दिग्गजों के साथ भी खेला है, आप सचिन और लारा की बात करेंगे लेकिन विवियन रिचर्ड्स का व्यक्तित्व काफी कमाल का था. वे हर क्रिकेटर के हीरो थे. हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता था. पाकिस्तानियों खिलाड़ियों में इमरान खान और जावेद मियांदाद मुझे काफी बेहतर क्रिकेटर लगे.''

विवियन रिचर्ड्स का टेस्ट करियर

भारत के खिलाफ 22 नवंबर 1974 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले सर विवियन रिचर्ड्स ने अपने करियर में खेले 121 मैचों की 181 पारियों में 50.94 की बेहतरीन औसत से 8540 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 24 शतक और 45 पचासे जड़े थे. उनके टेस्ट करियर का उच्चतम स्कोर 291 रनों का रहा था.

वसीम अकरम का टेस्ट और वनडे करियर

अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए मशहूर अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2.39 की बेहतरीन इकोनॉमी से 414 विकेट हासिल किए. उन्होंने अपने करियर के दौरान 5 विकेट हासिल करने का कारनामा 25 बार किया है. वहीं बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2898 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है. वहीं अगर बात करें इनके वनडे करियर की तो 356 मैच खेले जिसमें 3.89 की इकोनमी से 505 विकेट झटकने का ऐतिहासिक कारनामा किया है.

