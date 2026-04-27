Advertisement
trendingNow13195086
Hindi Newsक्रिकेटऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ! 27 करोड़ के खिलाड़ी पर दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा प्रहार, बताया किसे मिलनी चाहिए कमान

ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ! 27 करोड़ के खिलाड़ी पर दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा प्रहार, बताया किसे मिलनी चाहिए कमान

IPL 2026 Lucknow Super Giants: भारत के दिग्गज क्रिकेटर वसीम जाफर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को ऋषभ पंत की जगह एडेन मार्क्रम को कप्तान बनाने की सलाह दी है. जाफर का मानना है कि कप्तानी का बोझ हटने से पंत अपनी पुरानी आक्रामक फॉर्म वापस पा सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाड़ी रिंकू सिंह. Photo Credit: BCCI
लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाड़ी रिंकू सिंह. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम को 8 मैचों में सिर्फ 2 जीत मिली है. उसे 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है. रविवार (27 अप्रैल) को उसे अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर तक चले मैच में हार का सामना करना पड़ा.

कोलकाता नाइटराइडर्स से मिली हार के बाद पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स मैनेजमेंट को कप्तानी में बदलाव की सलाह दी है. उनका मानना है कि ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाकर साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए. मार्करम के पास कप्तानी का काफी अनुभव हैं. उन्होंने अपनी टीम को 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था. वहां भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

कप्तानी हटने से बदलेगी किस्मत?

ऋषभ पंत को टीम की किस्मत बदलने के लिए 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि में लाया गया था. प्रशंसकों की बढ़ती नाराजगी के बीच जाफर ने कहा कि मार्करम को बागडोर देने का यह आदर्श समय है. जाफर ने बल्लेबाजी क्रम में भी बड़े बदलाव का सुझाव दिया है. उनके अनुसार, टीम को मिचेल मार्श और मार्करम के साथ ओपनिंग करनी चाहिए. इसके बाद नंबर 3 पर निकोलस पूरन और नंबर 4 पर ऋषभ पंत को आना चाहिए. उन्होंने अपना 'टॉप सेवन' बताते हुए कहा कि आयुष बडोनी को नंबर 5, अब्दुल समद को नंबर 6 और मुकुल चौधरी को नंबर 7 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IPL प्लेऑफ में पहुंच पाएगी CSK? 5 हार से बदले सारे समीकरण, लखनऊ के लिए ऐसा है गणित

सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर खेलना चाहिए?

वसीम जाफर का मानना है कि ऋषभ पंत को बिना किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के एक सामान्य खिलाड़ी के रूप में टीम में होना चाहिए. उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को विशुद्ध रूप से एक खिलाड़ी के रूप में खेलना चाहिए. जब आप उन्हें आजाद छोड़ देते हैं और केवल मैदान पर जाकर अपने दम पर मैच जीतने के लिए कहते हैं, तब आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करते हैं. उन पर कप्तानी का बोझ न डालें.''

ये भी पढ़ें: Video: फोटो के लगेंगे 100 रुपये! वैभव सूर्यवंशी ने नन्हे फैंस के साथ किया कुछ ऐसा

मार्करम बेहतर विकल्प क्यों?

पूर्व भारतीय ओपनर ने मार्करम को मानसिक रूप से मजबूत और दबाव में शांत रहने वाला खिलाड़ी बताया है. जाफर ने कहा, ''मुझे लगता है कि मार्करम एक बेहतर कप्तान हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का बहुत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और मेरा मानना है कि वह अन्य खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवा सकते हैं.'' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल उनका सुझाव है और उन्हें नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Rishabh PantLucknow Super Giants

Trending news

'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
West Bengal Assembly Election 2026
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
Supreme Court
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
Mangaluru Cooker Blast Case
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
लद्दाख में इन 5 नए जिलों को मंजूरी, UT में 7 डिस्ट्रिक्ट, जानिए किसको कितना फायदा?
Ladakh
लद्दाख में इन 5 नए जिलों को मंजूरी, UT में 7 डिस्ट्रिक्ट, जानिए किसको कितना फायदा?
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
panic buying
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
West Bengal elections 2026
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
heatwaves
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?