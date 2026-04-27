ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ! 27 करोड़ के खिलाड़ी पर दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा प्रहार, बताया किसे मिलनी चाहिए कमान

IPL 2026 Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम को 8 मैचों में सिर्फ 2 जीत मिली है. उसे 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है. रविवार (27 अप्रैल) को उसे अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर तक चले मैच में हार का सामना करना पड़ा.

कोलकाता नाइटराइडर्स से मिली हार के बाद पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स मैनेजमेंट को कप्तानी में बदलाव की सलाह दी है. उनका मानना है कि ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाकर साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए. मार्करम के पास कप्तानी का काफी अनुभव हैं. उन्होंने अपनी टीम को 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था. वहां भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

कप्तानी हटने से बदलेगी किस्मत?

ऋषभ पंत को टीम की किस्मत बदलने के लिए 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि में लाया गया था. प्रशंसकों की बढ़ती नाराजगी के बीच जाफर ने कहा कि मार्करम को बागडोर देने का यह आदर्श समय है. जाफर ने बल्लेबाजी क्रम में भी बड़े बदलाव का सुझाव दिया है. उनके अनुसार, टीम को मिचेल मार्श और मार्करम के साथ ओपनिंग करनी चाहिए. इसके बाद नंबर 3 पर निकोलस पूरन और नंबर 4 पर ऋषभ पंत को आना चाहिए. उन्होंने अपना 'टॉप सेवन' बताते हुए कहा कि आयुष बडोनी को नंबर 5, अब्दुल समद को नंबर 6 और मुकुल चौधरी को नंबर 7 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए.

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सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर खेलना चाहिए?

वसीम जाफर का मानना है कि ऋषभ पंत को बिना किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के एक सामान्य खिलाड़ी के रूप में टीम में होना चाहिए. उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को विशुद्ध रूप से एक खिलाड़ी के रूप में खेलना चाहिए. जब आप उन्हें आजाद छोड़ देते हैं और केवल मैदान पर जाकर अपने दम पर मैच जीतने के लिए कहते हैं, तब आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करते हैं. उन पर कप्तानी का बोझ न डालें.''

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मार्करम बेहतर विकल्प क्यों?

पूर्व भारतीय ओपनर ने मार्करम को मानसिक रूप से मजबूत और दबाव में शांत रहने वाला खिलाड़ी बताया है. जाफर ने कहा, ''मुझे लगता है कि मार्करम एक बेहतर कप्तान हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का बहुत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और मेरा मानना है कि वह अन्य खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवा सकते हैं.'' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल उनका सुझाव है और उन्हें नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा होगा.