जीत से ठीक पहले तिलक ने लगाया छक्का तो खुशी कंट्रोल नहीं कर पाए गंभीर, रिएक्शन ने मचाया तहलका

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:58 AM IST
Gautam Gambhir Reaction Video: एशिया कप 2025 के फाइनल में आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का लगाया. तिलक के इस शॉट पर ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर ने जो रिएक्शन दिया, वो देखने लायक था. अमूमन गंभीर से ऐसे रिएक्शन देखने को नहीं मिलते हैं. उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Tilak VarmaGautam Gambhir Reaction

