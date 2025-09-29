जीत से ठीक पहले तिलक ने लगाया छक्का तो खुशी कंट्रोल नहीं कर पाए गंभीर, रिएक्शन ने मचाया तहलका

एशिया कप 2025 के फाइनल में आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का लगाया. तिलक के इस शॉट पर ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर ने जो रिएक्शन दिया, वो देखने लायक था. अमूमन गंभीर से ऐसे रिएक्शन देखने को नहीं मिलते हैं. उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
— Vipul (@vipuldhomane) September 28, 2025