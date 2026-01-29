Advertisement
वर्ल्ड कप से पहले छाया भारत का प्रोमो, सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती, देखें वीडियो

वर्ल्ड कप से पहले छाया भारत का प्रोमो, सबसे बड़े 'दुश्मन' पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती, देखें वीडियो

भारत के नए टी20 विश्व कप प्रचार वीडियो ने क्रिकेट की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विता में रोमांच और बढ़ा दिया है, जिसमें 15 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान के साथ मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा गया है. इसी बीच भारत ने अपना प्रोमो वीडियो लॉन्च कर दिया है, जो की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:06 PM IST
भारत के नए टी20 विश्व कप प्रचार वीडियो ने क्रिकेट की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विता में रोमांच और बढ़ा दिया है, जिसमें 15 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान के साथ मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा गया है. स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी किया गया यह प्रोमो, पाकिस्तान द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में जारी किए गए सीरीज वीडियो का सीधा जवाब प्रतीत होता है, जिसमें भारत से जुड़े 'हाथ न मिलाने' के विवाद का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया गया था. वीडियो में हास्य औरआत्मविश्वास का भरपूर इस्तेमाल किया गया है. भारतीय यूट्यूबर अभिषेक मलहान और भारतीय जर्सी पहने प्रशंसकों को दिखाते हुए, वीडियो में एक पाकिस्तानी समर्थक के साथ हंसी-मजाक का दृश्य दिखाया गया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हाल के वर्षों में यह प्रतिद्वंद्विता किस तरह एकतरफा होती जा रही है.

32 में 24 जीत
यह भावना मैदान पर भी झलकती है. पिछले साल एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रतिद्वंद्विता की बातों को सिरे से खारिज कर दिया था. टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ ही उनकी टिप्पणियां और भी प्रासंगिक हो गईं, क्योंकि भारत ने अपने पड़ोसी देश को बार-बार मात दी. भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को तीन बार हराया एक बार ग्रुप स्टेज में, एक बार सुपर 4 में और फिर फाइनल में. ये जीतें एक व्यापक रुझान का हिस्सा थीं. पिछले 15 वर्षों में, दोनों टीमों के बीच खेले गए 32 मैचों में से भारत ने 24 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान की जीतें ज्यादातर उन दुर्लभ खराब दिनों में मिलीं जब उन्होंने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया.एशिया कप मैदान से बाहर के विवादों से भी अछूता नहीं रहा.

मोहसिन नकवी का ड्रामा
खिताब जीतने के बाद भारत ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी सहित एशियाई क्रिकेट परिषद के अधिकारियों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इस घटना ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित किया कि कैसे राजनयिक तनाव दोनों देशों से जुड़े क्रिकेट आयोजनों को प्रभावित करते रहते हैं.

श्रीलंका में होगा मुकाबला
इन सब बातों से हाई-प्रोफाइल टी20 विश्व कप मुकाबले के लिए मंच तैयार हो गया है. हालांकि भारत टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मैच भारतीय धरती पर नहीं खेला जाएगा. इसके बजाय, यह मैच आर. प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत नहीं आ रहा है और आईसीसी आयोजनों के लिए सहमत हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा.

