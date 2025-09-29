WATCH: अर्शदीप, जितेश और हर्षित ने पाकिस्तान के जख्मों पर ठोकी कील, अबरार अहमद को बुरी तरह कर दिया ट्रोल

Indian Players Brutally Troll Pakistan's Abrar Ahmed: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदकर बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पूरे पाकिस्तान की बखिया उधेल दी. पाकिस्तान को पीटने के बाद अलग-अलग अंदाज में जीत का जश्न मनाया. खासकर अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने तो समां बांध दिया. तीनों युवा खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की बिंदास मौज लेते हुए पूरे मजे मजे में भरपूर अदाकारी का परचम लहरा दिया. तीनों ने हाथों को क्रॉस करके पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद की मिमिक्री करके उसे भयंकर तरीके से ट्रोल कर दिया. खिलाड़ियों का चंद सेकेंड्स का ये एक्ट और अंदाज मिनटों में एक्स से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल हो गया.

सदाबहार अंदाज

ये ऐसा फनी मोमेंट था जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी जलकुकड़ों को बुरी तरह से रोस्ट करके उनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर दिया. अर्शदीप सिंह, जीतेश और हर्षित का अंदाज याद दिलाता है कि क्रिकेट वो जुनून है जिसमे मिली जीत काबिलियत और अकड़ के कॉम्बो के साथ और सदाबहार हो जाती है. इस एक फ्रेम में, टीम इंडिया के बॉयज ने जीत का जश्न मनाने के साथ-साथ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी. या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की हार के जख्मों पर एक कील और ठोक दी.

अबरार भयंकर ट्रोल

तो देखा आपने कैसे भारतीय खिलाड़ियों अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को जमकर ट्रोल किया, जब टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप ट्रॉफी पांच विकेट से भारत के नाम कर दी. इस फनी मॉमेंट यानी रील की बात करें तो बाउंड्री के पास खड़े तीनों खिलाड़ियों ने जिन्होंने फाइनल में शुरुआत नहीं की थी, अहमद की तरह ही जश्न मनाया, उन्होंने हाथों को क्रॉस करके और सिर हिलाकर 'गेट आउट' कहने का इशारा किया. अर्शदीप ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड किया. इसमें संजू सैमसन भी शामिल थे, जिन्होंने मैच खेला और 20 रन बनाए.

वर्मा की शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पारी

तिलक वर्मा की 53 गेंदों पर खेली गई 69 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से रौंद डाला. इस तरह रोमांचक जीत के साथ अपना टीम इंडिया ने नवां एशिया कप खिताब जीत लिया. 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल को सस्ते में आउट कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम कुछ लड़खड़ाती नजर आई लेकिन फौरन टीम इंडिया के धुरंधरों ने हालात को संभाला और पाकिस्तान को एक बार फिर छठी का दूध याद दिला दिया.