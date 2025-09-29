Advertisement
trendingNow12940602
Hindi Newsक्रिकेट

WATCH: अर्शदीप, जितेश और हर्षित ने पाकिस्तान के जख्मों पर ठोकी कील, अबरार अहमद को बुरी तरह कर दिया ट्रोल

India Vs Pak: अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने 2025 एशिया कप फाइनल में भारत की पांच विकेट से जीत के बाद पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद को ट्रोल किया और बाउंड्री के पास उसकी मिमिक्री करके भारत की जीत के जश्न में चार चांद लगा दिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: अर्शदीप, जितेश और हर्षित ने पाकिस्तान के जख्मों पर ठोकी कील, अबरार अहमद को बुरी तरह कर दिया ट्रोल

Indian Players Brutally Troll Pakistan's Abrar Ahmed: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदकर बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पूरे पाकिस्तान की बखिया उधेल दी. पाकिस्तान को पीटने के बाद अलग-अलग अंदाज में जीत का जश्न मनाया. खासकर अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने तो समां बांध दिया. तीनों युवा खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की बिंदास मौज लेते हुए पूरे मजे मजे में भरपूर अदाकारी का परचम लहरा दिया. तीनों ने हाथों को क्रॉस करके पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद की मिमिक्री करके उसे भयंकर तरीके से ट्रोल कर दिया. खिलाड़ियों का चंद सेकेंड्स का ये एक्ट और अंदाज मिनटों में एक्स से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल हो गया.

सदाबहार अंदाज

ये ऐसा फनी मोमेंट था जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी जलकुकड़ों को बुरी तरह से रोस्ट करके उनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर दिया. अर्शदीप सिंह, जीतेश और हर्षित का अंदाज याद दिलाता है कि क्रिकेट वो जुनून है जिसमे मिली जीत काबिलियत और अकड़ के कॉम्बो के साथ और सदाबहार हो जाती है. इस एक फ्रेम में, टीम इंडिया के बॉयज ने जीत का जश्न मनाने के साथ-साथ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी. या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की हार के जख्मों पर एक कील और ठोक दी.

Add Zee News as a Preferred Source

अबरार भयंकर ट्रोल

तो देखा आपने कैसे भारतीय खिलाड़ियों अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को जमकर ट्रोल किया, जब टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप ट्रॉफी पांच विकेट से भारत के नाम कर दी. इस फनी मॉमेंट यानी रील की बात करें तो बाउंड्री के पास खड़े तीनों खिलाड़ियों ने जिन्होंने फाइनल में शुरुआत नहीं की थी, अहमद की तरह ही जश्न मनाया, उन्होंने हाथों को क्रॉस करके और सिर हिलाकर 'गेट आउट' कहने का इशारा किया. अर्शदीप ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड किया. इसमें संजू सैमसन भी शामिल थे, जिन्होंने मैच खेला और 20 रन बनाए. 

ये भी पढ़ें- India Vs Pakistan: 'सिंदूर' से 'तिलक' तक! टीम इंडिया ने PAK को हराकर जीता एशिया कप, PM मोदी ने ऐसे दी बधाई

वर्मा की शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पारी

तिलक वर्मा की 53 गेंदों पर खेली गई 69 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से रौंद डाला. इस तरह रोमांचक जीत के साथ अपना टीम इंडिया ने नवां एशिया कप खिताब जीत लिया. 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल को सस्ते में आउट कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम कुछ लड़खड़ाती नजर आई लेकिन फौरन टीम इंडिया के धुरंधरों ने हालात को संभाला और पाकिस्तान को एक बार फिर छठी का दूध याद दिला दिया.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Asia CupIndia vs Pakistan

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;