VIDEO: रॉकेट की स्पीड से आई गेंद और उखाड़ दी गिल्लियां, बल्ला घुमाते ही रह गए ख्वाजा

Usman Khawaja Bowled, Viral Video : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज (Ashes Series-2023) का तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. इस मैच से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मार्क वुड ने अपनी गेंदबाजी की धार से सभी को हैरान कर दिया.

इंग्लैंड को जीत जरूरी

लीड्स में सीरीज के इस तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. अगर इंग्लैंड को सीरीज में बने रहना है तो उसे इस मुकाबले में जीत बेहद जरूरी है. ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है.

मार्क वुड ने बनाया शिकार

इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने पारी के 13वें ओवर के लिए गेंद पेसर मार्क वुड (Mark Wood) को थमाई. मार्क वुड की बलखाती गेंद को समझने में उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) बड़ी गलती कर बैठे. ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें बोल्ड होकर पवेलियन लौटना पड़ा. इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्विटर पर इसका वीडियो भी शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है. 151.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस गेंद ने ख्वाजा की गिल्लियां बिखेर दीं. एक स्टंप तो उखड़ ही गया. ख्वाजा ने 37 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाए.

It's full and straight and far too quick for Usman Khawaja

Australia are 2 down and Mark Wood is on fire! #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/y5MAB1rWxd

— England Cricket (@englandcricket) July 6, 2023