VIDEO: धोनी ने दी पाकिस्तान जाने की सलाह, फैन ने उल्टा ही दे दिया जवाब!

MS Dhoni Viral Video : दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) क्रिकेट से संन्यास के बाद जिंदगी को इंजॉय कर रहे हैं. वह कभी किसी कार्यक्रम में दिख जाते हैं तो कभी बाइक चलाते हैं, कभी रांची में अपने फार्म हाउस में कुछ कर रहे होते हैं तो कभी फैमिली टाइम में व्यस्त होते हैं. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक क्रिकेट फैन को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं. हालांकि ये प्रशंसक तुरंत इस पर रिएक्ट करता है.

पाकिस्तान के खाने के मुरीद हैं धोनी

महेंद्र सिंह धोनी के फैंस पूरी दुनियाभर में मौजूद हैं. इसी बीच उन्होंने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के खाने का जिक्र किया, धोनी को तब आश्चर्य हुआ, जब उस फैन ने उनकी सलाह को सिरे से खारिज कर दिया. ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. धोनी ने दरअसल उस क्रिकेट फैन को पाकिस्तान के खाने का स्वाद लेने की सलाह दी थी. फैन इस पर ऐसा रिएक्ट करेगा, इसकी धोनी को उम्मीद नहीं थी.

धोनी बोले- एक बार पाकिस्तान जाना चाहिए

अपनी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण कई बार पाकिस्तान का दौरा करने वाले धोनी ने इस पड़ोसी मुल्क के भोजन का स्वाद चखा है. हालांकि, पाकिस्तान के भोजन के प्रति उनका प्यार कई भारतीयों को पसंद नहीं आया, जो हाल ही के एक वीडियो में साफ हो गया. धोनी एक फैन को खाना खाने के लिए पाकिस्तान जाने की सलाह देते नजर आए. हालांकि, फैन ने पाकिस्तान जाने की सलाह को नकारकर धोनी को हैरान कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि धोनी उस फैन से कहते हैं- आपको एक बार खाना खाने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए.

MS Dhoni - you should go to Pakistan once for the food.

The guy - I'm not going there even if you suggest good food. I love food, but I won't go there.pic.twitter.com/v6ZT2XRCtY

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 29, 2023