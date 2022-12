Virat Kohli Catch: हवा में उछलकर विराट कोहली ने एक हाथ से लपका ऐसा शानदार कैच, मन मसोसकर रह गए शाकिब अल हसन

Team India: बांग्लादेश के खिलाफ शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया जीतते-जीतते हार गई. मेहदी हसन मिराज (38 नाबाद) और मुस्ताफिजुर रहमान (10 नाबाद) की 41 गेंदों पर 51 रनों की अटूट आखिरी विकेट की साझेदारी से बांग्लादेश एक विकेट से जीत गया. विराट कोहली ने इस सीरीज से टीम इंडिया ने वापसी की. बल्ले से भले ही उनका प्रदर्शन बेहतर ना रहा हो लेकिन फील्डिंग में उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया. मैच के दौरान विराट कोहली ने ऑलराउंडर शाकिब-अल-हसन का एक हाथ से ऐसा गजब कैच पकड़ा, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. उनके इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी फैन्स खूब तारीफ कर रहे हैं.

टी20 विश्व कप 2022 के बाद विराट कोहली न्यूजीलैंड दौरे में शामिल नहीं हुए थे. रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में उन्होंने वापसी की. भारतीय टीम ने बल्लेबाजी से निराश किया और पूरी टीम 186 रन पर ऑलआउट हो गई.

केएल राहुल ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 70 गेंदों में 73 रन बनाए. वहीं रोहित शर्मा 31 गेंदों में 27 रन बनाकर चलते बने. विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा और 15 गेंदों में महज 9 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ ली. लेकिन मैदान पर कोहली ने फील्डिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने हवा में उछलकर एक हाथ से शाकिब-अल-हसन का शानदार कैच लपका. कैच को देखकर फैन्स तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

देखें कोहली का शानदार कैच

We bet you will watch this more than once @imVkohli pulled off a screamer in the field to send Shakib Al Hasan back in the dugout

Rate this fielding effort from to #TeamIndia #BANvIND #SonySportsNetwork #ViratKohli pic.twitter.com/k26VqoMgwb

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 4, 2022