13 बॉल पर चाहिए थे 3 रन... फिर अंपायर ने कर दिया 'कांड', मैच के रिजल्ट पर किसी को नहीं हो रहा भरोसा

Adelaide Strikers vs Sydney Thunder WBBL: विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में शुक्रवार (28 नवंबर) को बड़ा विवाद हो गया. एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच मैच नाटकीय और विवादित हालात में खत्म हुआ. अंपायरों ने बारिश से रोके गए मैच को उस समय रद्द कर दिया जब थंडर को 13 गेंदों पर सिर्फ 3 रन चाहिए थे और उसके 10 विकेट बाकी थे. इससे सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. अंपायरों के इस फैसले को एकतरफा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर सिडनी थंडर को जीत से रोक दिया.

अंपायरों की चौतरफा आलोचना

बारिश से प्रभावित मैच को पहले ही दोनों टीमों के बीच 5-5 ओवर का कर दिया गया था. थंडर को जीतने के लिए 46 रन चाहिए थे, लेकिन उसने बहुत अच्छा खेला और वह मैच जीतने की अच्छी स्थिति में थी. उसी समय एडिलेड में बारिश होने लगी, तो अंपायरों ने मैच को रद्द करने का फैसला किया. उस वक्त थंडर की टीम मैच जीतने से सिर्फ एक हिट दूर थी. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कैलम फर्ग्यूसन ने लाइव ब्रॉडकास्ट पर इसे शर्मनाक बताया और कहा कि यह क्रिकेट के लिए शर्म की बात है. कमेंटेटर और फैंस की निराशा इस बात से थी कि ज्यादातर मैच हल्की बूंदाबांदी के साथ खेला जा रहा था और अंपायरों ने भारी बारिश को भी देखा.

ब्रॉडकास्टर्स ने भी जताई हैरानी

ब्रॉडकास्टर्स ने भी बिना समय गंवाए इस बात पर ध्यान दिलाया और कहा कि आखिरी पलों में बारिश पहले के कई स्टेज के मुकाबले कम थी, जब खेल बिना किसी रुकावट के चल रहा था. स्ट्राइकर्स बनाम थंडर मैच पर शुरू से ही बारिश का खतरा मंडरा रहा था. शुक्रवार को बारिश की वजह से खेल शुरू होने में देरी हुई. बारिश रुकने के बाद अंपायरों ने 5-5 ओवर का खेल छोटा करने का फैसला किया था.

No one can believe it! With the @ThunderBBL needing just 3 runs to win, the match was abandoned #WBBL11 pic.twitter.com/Azh7FoAcCz — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 28, 2025

लिचफील्ड की तूफानी पारी बेकार

थंडर की कैप्टन फीबी लिचफील्ड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. स्ट्राइकर्स ने लॉरा वोल्वार्ड्ट के 13 बॉल पर 22 रन की मदद से 45 रन बनाए. थंडर ने जवाब में जबरदस्त शुरुआत की. लिचफील्ड ने डार्सी ब्राउन के दूसरे ओवर में पांच बाउंड्री और एक दो रन मारे. गेंदबाज बारिश के बीच फिसलती बॉल से जूझ रहे थे, जिससे सिर्फ दो ओवर में स्कोर 35 रन पर पहुंच गया. लिचफील्ड ने 15 गेंद पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 35 रन बना लिए थे. यहां से थंडर जीत की कगार पर था, तो अंपायरों ने 2.5 ओवर के बाद खेल रोक दिया . इससे थंडर के खिलाड़ी और सपोर्टर हैरान रह गए.