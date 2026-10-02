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WCL Season 3: युवराज सिंह, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स जैसे दिग्गज फिर दिखाएंगे अपना दम, यूएई में होगा महासंग्राम

WCL Season 3: युवराज सिंह, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स समेत क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स (डब्लयूसीएल) सीजन 3 के साथ वापसी कर रहे हैं. यह ग्लोबल टी20 लीग मिडिल ईस्ट में अपना बहुप्रतीक्षित डेब्यू कर रही है.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 02, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:46 PM IST
WCL Season 3: युवराज सिंह, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स जैसे दिग्गज फिर दिखाएंगे अपना दम, यूएई में होगा महासंग्राम
Image Credit: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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