WCL Season 3: युवराज सिंह, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स जैसे दिग्गज फिर दिखाएंगे अपना दम, यूएई में होगा महासंग्राम

WCL Season 3: युवराज सिंह, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स समेत क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स (डब्लयूसीएल) सीजन 3 के साथ वापसी कर रहे हैं. यह ग्लोबल टी20 लीग मिडिल ईस्ट में अपना बहुप्रतीक्षित डेब्यू कर रही है. यह घोषणा टूर्नामेंट के लिए एक अहम मोड़ पर की गई है. यूनाइटेड किंगडम में दो रिकॉर्ड-तोड़ सीजन के बाद यह लीग अपने रीजनल प्रीमियर के लिए यूएई आ रही है. मैच 3 से 18 अक्टूबर 2026 तक दुबई और शारजाह के वर्ल्ड-क्लास वेन्यू पर खेले जाएंगे. सीजन 2 में दुनिया भर में 425 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने इसे देखा था.
सीजन 3 में दिग्गजों की एक शानदार लिस्ट फिर से मैदान पर उतरेगी, जिसमें युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, डेविड वॉर्नर, मोईन अली और महमुदुल्लाह रियाद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे मशहूर प्रतिद्वंद्विता को भी फिर से जिंदा करेगा, जिसमें 'इंडिया चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस' का बड़ा मुकाबला मुख्य आकर्षण होगा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमें भी खेलेंगी.
गेल से अफरीदी तक मचाएंगे धमाल
क्रिस गेल के छक्के और एबी डी विलियर्स के 360-डिग्री शॉट्स से लेकर भारत-पाकिस्तान के मुकाबले में युवराज सिंह का शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज का सामना करने तक, हर मैच में जबरदस्त और रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा. यूएई के सबसे तेजी से बढ़ते लक्जरी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक बीएनडब्लयू डेवलपमेंट्स, इसके टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर जुड़े हैं. अब इस टूर्नामेंट का आधिकारिक नाम 'बीएनडब्लयू डेवलपमेंट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स' (बीएनडब्लयू डेवलपमेंट्स डब्लयूसीएल) होगा.
बीएनडब्लयू डेवलपमेंट्स के लिए यह पार्टनरशिप खेल के प्रति सच्चे लगाव पर आधारित है. फाउंडर और चेयरमैन डॉ. (सीए) अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी ने बीएनडब्लयू लेजेंड्स कप शुरू किया. यह कंपनी के अंदर होने वाला एक खास क्रिकेट टूर्नामेंट है और जो हिम्मत, रणनीति और आपसी सम्मान पर टिका है. डब्लयूसीएल सीजन 3 को स्पॉन्सर करने से क्रिकेट के प्रति यह जुनून इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के को-ओनर अजय देवगन ने कहा, ''डब्लयूसीएल 2026 के लिए बीएनडब्लयू के साथ जुड़ने पर, हम एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने और मिलकर एक रोमांचक टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए उत्साहित हैं. क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार सीजन होने वाला है.''
लीग के फाउंडर ने क्या कहा?
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाउंडर और सीईओ हर्षित तोमर ने कहा, ''सीजन 3 का मकसद सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता और सबसे बड़े लेजेंड्स को एक साथ लाना है. डब्लयूसीएल को यूएई ले जाने से यह सीजन खास बन जाता है और बीएनडब्लयू डेवलपर्स जैसे घरेलू ब्रांड का टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर साथ होना इसे और भी मजबूत बनाता है. बीएनडब्लयू का लक्ष्य और दूरदर्शी सोच ठीक उसी दिशा में है जिस ओर डब्लयूसीएल बढ़ रहा है और हम मिलकर यादगार क्रिकेट का अनुभव देने के लिए बहुत उत्साहित हैं.''