WCL Season 3: युवराज सिंह, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स जैसे दिग्गज फिर दिखाएंगे अपना दम, यूएई में होगा महासंग्राम

बीएनडब्लयू डेवलपमेंट्स के लिए यह पार्टनरशिप खेल के प्रति सच्चे लगाव पर आधारित है. फाउंडर और चेयरमैन डॉ. (सीए) अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी ने बीएनडब्लयू लेजेंड्स कप शुरू किया. यह कंपनी के अंदर होने वाला एक खास क्रिकेट टूर्नामेंट है और जो हिम्मत, रणनीति और आपसी सम्मान पर टिका है. डब्लयूसीएल सीजन 3 को स्पॉन्सर करने से क्रिकेट के प्रति यह जुनून इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के को-ओनर अजय देवगन ने कहा, ''डब्लयूसीएल 2026 के लिए बीएनडब्लयू के साथ जुड़ने पर, हम एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने और मिलकर एक रोमांचक टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए उत्साहित हैं. क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार सीजन होने वाला है.''