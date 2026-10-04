WCL Season 3: डेविड मलान और मोइन अली से सजी इंग्लैंड चैंपियंस की टीम, क्या खिताब पर जमाएगी कब्जा?

स्टार खिलाड़ियों से सजी इंग्लैंड चैंपियंस की टीम 'वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स' (WCL) के तीसरे सीजन में अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 से 18 अक्टूबर 2026 तक दुबई और शारजाह में किया जाएगा. इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सात चैंपियंस टीमें और विश्व क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी आमने-सामने होंगे. इस टीम में डेविड मलान, जेसन रॉय, मोइन अली और कई अन्य मशहूर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर खेलते हुए नजर आएंगे. यह फ्रेंचाइजी इंग्लैंड की समृद्ध क्रिकेट परंपरा को इन दिग्गज खिलाड़ियों के अनुभव और स्टार पावर के साथ जोड़ेगी.
WCL के इस तीसरे सीजन में कुल सात टीमें हिस्सा लेंगी. इंडिया चैंपियंस, पाकिस्तान चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस, वेस्ट इंडीज चैंपियंस और बांग्लादेश चैंपियंस यह टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों को पुराने दौर की सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विताओं और उनके पसंदीदा स्टार खिलाड़ियों का मुकाबला देखने का सुनहरा मौका देगा.
वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के संस्थापक और सीईओ हर्षित तोमर ने कहा, "हम वाउव ग्लोबल और आरवी ग्रुप का WCL में स्वागत करते हुए बेहद प्रसन्न हैं. इंग्लैंड चैंपियंस में उनका यह निवेश WCL की बढ़ती वैल्यू और वैश्विक क्षमता का एक मजबूत प्रमाण है. डेविड मलान, जेसन रॉय और मोइन अली जैसे खिलाड़ियों के जुड़ने से इंग्लैंड चैंपियंस के पास सीजन 3 के लिए एक बेहतरीन आधार मौजूद है. हम नए ओनरशिप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं.
दुबई स्थित आरवी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट शाखा वाउव ग्लोबल द्वारा खरीदे जाने के बाद इंग्लैंड चैंपियंस फ्रेंचाइजी सीजन 3 के लिए एक मजबूत टीम बना रही है. आरवी ग्रुप के सीईओ सैम फर्नांडीज ने कहा, "वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंग्लैंड चैंपियंस फ्रेंचाइजी को हासिल करके हम बेहद खुश हैं. WCL ने एक रोमांचक वैश्विक मंच तैयार किया है जो दिग्गज खिलाड़ियों और क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं को मैदान पर वापस लाता है. इंग्लैंड का क्रिकेट इतिहास शानदार रहा है और हम इस फ्रेंचाइजी को एक सफल व वैश्विक खेल प्रॉपर्टी के रूप में विकसित करने का बड़ा अवसर देखते हैं. हम WCL के इस नए अध्याय का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं.
इस अक्टूबर यूएई में पहली बार आयोजित हो रहे WCL के साथ ही वाउव ग्लोबल द्वारा इंग्लैंड चैंपियंस का अधिग्रहण लीग की सफलता में एक नया मोड़ लेकर आया है. यह सीजन लीग के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और रोमांचक सीजन बनने का वादा करता है.