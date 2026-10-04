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WCL Season 3: डेविड मलान और मोइन अली से सजी इंग्लैंड चैंपियंस की टीम, क्या खिताब पर जमाएगी कब्जा?

WCL सीजन 3 में इंग्लैंड चैंपियंस की टीम नए ओनरशिप और स्टार खिलाड़ियों के साथ उतरने के लिए तैयार है. वाउव ग्लोबल द्वारा फ्रेंचाइजी खरीदे जाने के बाद डेविड मलान, जेसन रॉय और मोइन अली जैसे दिग्गज टीम की कमान संभालेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 04, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 07:57 PM IST
WCL Season 3: डेविड मलान और मोइन अली से सजी इंग्लैंड चैंपियंस की टीम, क्या खिताब पर जमाएगी कब्जा?
Image Credit: इंग्लैंड चैंपियंस

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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