'तुम्हारी जरूरत नहीं, जा सकते हो..' MI ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाय-बाय? पूर्व क्रिकेटर के बयान से भूचाल

आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए बुरे सपने की तरह साबित हुआ है. मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. अब हार्दिक पांड्या सवालों के घेरे में हैं और उन्होंने पिछले दो मैचों से इंजरी के चलते प्लेइंग-XI से बाहर हैं. अब एक कहा गया कि हार्दिक को फ्रेंचाइजी ने बाय-बाय कह दिया है. मुंबई की टीम 11 मैच खेलकर 9वें स्थान पर है. टीम को 8 बार हार जबकि महज 3 जीत नसीब हुई हैं. पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने दावा किया है कि मुंबई ने हार्दिक के प्रति इच्छाएं साफ कर दी हैं.

क्या बोले श्रीकांत?

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने कहा, "ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई खबर नहीं है. अभी तक न ही किसी की तरफ से ऑफीशियल अपडेट आया है. ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने असल में यही कह दिया है, 'अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो.' आपने हार्दिक की बातें भी सुनी होंगी या तो वे उसे रिलीज कर देंगे, या फिर बस कहेंगे, 'थैंक्स भाई, हर चीज के लिए शुक्रिया,' और आगे बढ़ जाएंगे."

अगले साल कहां जाएंगे हार्दिक?

उन्होंने आगे कहा कि, "अब अगले साल वह कहां जाएगा? क्या उसे ट्रेड किया जाएगा या वह ऑक्शन में जाएगा? दोनों पार्टियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे कहें 'बॉस, आप अपने रास्ते जाएं, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। हम आगे चलकर कहीं मिलेंगे." पूर्व भारतीय कप्तान और चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने दावा ठोका कि उन्हें कप्तानी से नहीं बल्कि टीमसे ही निकाल दिया जाएगा.

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कैसे मिली कप्तानी?

मुंबई इंडियंस ने 2023 के बाद आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड किया जिससे खलबली मच गई. मुंबई ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल किया था. हार्दिक गुजरात के लिए शानदार कप्तान साबित हुए थे. उन्होंने 2022 में टीम को खिताबी जीत दिलाई थी जबकि 2023 में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था. यह देख मुंबई की टीम मुरीद हो गई और रोहित शर्मा को ही कप्तानी से हटा दिया. हालांकि, अब मुंबई टीम अपने ही फैसले पर पछता रही है.