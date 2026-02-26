सेमीफाइनल के लिए भारत-वेस्टइंडीज में जंग, सुपरहिट मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा रहेगा मौसम

India vs West Indies Match Weather Forecast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए रास्ता एकदम साफ और सरल हो चुका है. 01 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपरहिट जंग होगी. जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. तो आइए जानते हैं कि 01 मार्च को कोलकाता में मौसम कैसा रहेगा.
India vs West Indies Match Weather Forecast: जिम्बाब्वे को हराने के बाद भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल का समीकरण बिल्कुल साफ हो गया है. गुरुवार (26 फरवरी) को साउथ अफ्रीका ने भी भारतीय फैंस पर उपकार करते हुए वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया. अब सेमीफाइनल का समीकरण बिल्कुल साफ और सरल है. 01 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. जो भी टीम मैच जीतेगी वो इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.
तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 01 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल से पहले नॉकआउट मुकाबला होने वाला है. भारत और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. हालांकि, फैंस के मन में ये भी सवाल जरूर होगा कि सुपरहिट मुकाबले में कहीं बारिश मजा ना खराब कर दे.
01 मार्च को कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम?
वैसे तो इस मैच में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन ताजा अपडेट फैंस को राहत देने के लिए है. खुशी की बात ये है कि बीबीसी वेदर रिपोर्ट के अनुसार, 01 मार्च को कोलकाता में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मैच के वक्त भी मौसम क्रिकेट के अनुकूल रहेगा. इसका मतलब साफ है कि 01 मार्च को मैदान पर सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात हो सकती है.
अगर धुल गया मैच तो क्या होगा?
ये बताना भी हमारा फर्ज है कि अगर भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर-8 मुकाबला कहीं बारिश की वजह से धुल जाता है तो क्या होगा? इस स्थिति में वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल दोनों के 2-2 अंक हैं, लेकिन वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से बेहतर है और इसी आधार पर वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. खैर, मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है और इसलिए भारतीय फैंस को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है.
