IND vs WI Weather Report Today: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में आज फिर होगी बारिश? हर घंटे ऐसा रहेगा मौसम, अभी जान लें

India VS West Indies 1st Test DAY 2 Hourly weather forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. मैच की शुरुआत गुरुवार (2 अक्टूबर) को हुई और आज शुक्रवार को खेल का दूसरा दिन है. पहले दिन बारिश का असर देखने को मिला था और खेल बीच में रोका गया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:23 AM IST
India VS West Indies 1st Test DAY 2 Hourly weather forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. मैच की शुरुआत गुरुवार (2 अक्टूबर) को हुई और आज शुक्रवार को खेल का दूसरा दिन है. पहले दिन बारिश का असर देखने को मिला था और खेल बीच में रोका गया था. अब दूसरे दिन मौसम को लेकर फैंस परेशान हैं. टीम इंडिया की नजर पहली पारी में बड़ी लीड लेने पर है, लेकिन बारिश का डर बना हुआ है.

वेस्टइंडीज 162 पर ही ढेर

दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर भारतीय टीम वेस्टइंडीज के कुल स्कोर से सिर्फ 41 रन पीछे है और उसकी नजरें मैच पर मजबूत पकड़ बनाने पर होंगी. पहले टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से भारत के पक्ष में रहा. मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज नई गेंद की स्पैल से वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया. शुरुआती झटकों के बाद मेहमान टीम कभी संभल नहीं पाई और आख़िरकार महज 162 रनों पर ऑल आउट हो गई. जस्टिन ग्रीव्स ही एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ हिम्मत दिखाई. उन्होंने 32 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज! 57 बॉल में शतक का अटूट रिकॉर्ड, 819 विकेट लेने वाले की निकाली थी हेकड़ी

राहुल और गिल पर बड़ी जिम्मेदारी

इसके जवाब में पहली पारी में भारत के शीर्ष क्रम ने अच्छी शुरुआत की और केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की. यशस्वी ने 36 रन बनाए और जेडन सील्स की गेंद पर आउट हो गए. उनके बाद केएल राहुल ने अर्द्धशतक से पारी को संभाला.  साई सुदर्शन कुछ खास नहीं कर पाए और रोस्टन चेज की गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हो गए. राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद हैं.

 

fallback

 

ये भी पढ़ें: पहले चोरी फिर सीनाजोरी... कमेंट्री में पाकिस्तानी ने कश्मीर पर उगला जहर, अब सफाई में दूसरों पर फोड़ा ठीकरा

दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के दूसरे दिन अहमदाबाद में मौसम ज्यादातर बादल छाए रहने की उम्मीद है. इससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. सुबह के समय मौसम आर्द्र (humid) रहेगा, जिसमें तापमान लगभग 25°C, 90% आर्द्रता और 10 किमी/घंटा की हल्की हवाएं होंगी.  शाम 4:30 बजे के आसपास हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान तापमान 24°C और 31°C के बीच रहने की संभावना है. हालांकि, कुल मिलाकर खेल निर्धारित समय के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हल्की बौछारें मामूली रुकावट डाल सकती हैं.

