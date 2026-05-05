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Hindi Newsक्रिकेटराजनीति की पिच पर करोड़पति क्रिकेटर का डबल धमाका, 16241 वोटों से जीता चुनाव, मिलेगी खेल मंत्री की कमान?

राजनीति की पिच पर करोड़पति क्रिकेटर का डबल धमाका, 16241 वोटों से जीता चुनाव, मिलेगी खेल मंत्री की कमान?

Ashok Dinda Moyna Election Result 2026: 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे जारी हुए, जिसमें TMC को हराकर BJP पहली बार सत्ता में आई. पार्टी दस साल में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंच गई है. इस चुनाव में बीजेपी की टिकट पर एक करोड़पति पूर्व क्रिकेटर विधायक बना है. अब उसे खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 05, 2026, 09:45 AM IST
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राजनीति की पिच पर करोड़पति क्रिकेटर का डबल धमाका, 16241 वोटों से जीता चुनाव, मिलेगी खेल मंत्री की कमान?

Ashok Dinda Moyna Election Result 2026: क्रिकेट के मैदान पर अपनी रफ्तार और अनोखे बॉलिंग एक्शन से बल्लेबाजों को छकाने वाले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा इस वक्त चर्चा में हैं. क्रिकेट से संन्यास ले चुके डिंडा अब राजनीति की पिच पर भी 'मैच विनर' साबित हुए हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में डिंडा ने गर्दा उड़ा दिया है. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर लगातार दूसरी बार मोयना सीट से जीतने में सफल रहे. अशोक डिंडा की यह जीत दर्शाती है कि बंगाल की जनता ने उनके 'मोयना मॉडल' और भाजपा की नीतियों पर एक बार फिर भरोसा जताया है.

4 मई को आए बंगाल चुनाव के नतीजों में भाजपा ने 293 में से 206 सीटों पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया. अशोक डिंडा मोयना विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार अपनी जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे. डिंडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी चंदन मंडल (AITC) को 16,241 वोटों के अंतर से शिकस्त दी. अशोक डिंडा को कुल 1,27,166 वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस के चंदन मंडल 1,10,925 वोटों पर सिमट गए.

मोयना विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम 2026

अशोक डिंडा (BJP) – 1,27,166 वोट (जीत +16,241)

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2. चंदन मंडल (AITC) – 1,10,925 वोट

3. स्वपन कुमार बर्मन (CPI) – 4,499 वोट

4. निमाई बर्मन (INC) – 1,034 वोट

5. जगदीश मैती (SUCI) – 769 वोट

6. सुमन महापात्रा (निर्दलीय) – 549 वोट

पिछली बार कितने वोटों से जीते थे अशोक डिंडा?

2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में अशोक डिंडा ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संग्राम डोलुई को 1,260 मतों से हराया था. तब मुकाबला काफी करीबी रहा था, जिसमें इस क्रिकेटर ने बाजी मारी थी.

क्या बनेंगे खेल मंत्री?

राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके डिंडा अब विधानसभा में अपनी इस नई पारी को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे. वह खेल मंत्री बनने के दावेदार भी माने जा रहे हैं. बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भाजपा अपनी नई सरकार में अशोक डिंडा को खेल मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? डिंडा ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर न केवल अपनी लोकप्रियता साबित की है, बल्कि खुद को एक परिपक्व राजनेता के रूप में भी स्थापित किया है. एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में उनका अनुभव और खेल की बारीकियों पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें खेल मंत्री के पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनाती है.

कैसा है अशोक डिंडा का इंटरनेशनल करियर?

अशोक डिंडा भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने दिसंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था. टीम इंडिया के लिए उन्होंने 21 इंटरनेशनल मैचों में कुल 29 विकेट निकाले थे. वनडे में डिंडा ने 51.00 की औसत से 12 विकेट चटकाए. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 14.41 की औसत से 17 विकेट दर्ज हैं.

आईपीएल ने बनाया करोड़पति, 78 मैचों में 69 विकेट लिए

अशोक डिंडा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाल करने से पहले टीम इंडिया और आईपीएल की 5 टीमों के लिए क्रिकेट खेला है. आईपीएल से उन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स जैसी 5 बड़ी टीमों के लिए खेलते हुए 78 मैचों में 69 विकेट चटकाए थे. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद डिंडा राजनीति की पिच पर उतरे और अब तक हिट रहे हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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