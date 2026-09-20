भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की ODI और T20I टीम का ऐलान, शाई होप को मिली कप्तानी, इस दिग्गज ऑलराउंडर को किया गया बाहर

भारत के खिलाफ ODI और T20I सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप को दोनों फॉर्मेट में टीम की कमान सौंपी गई है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन ODI और पांच T20I मैच खेले जाएंगे. शाई होप अब भारत के खिलाफ दोनों सीरीज में वेस्टइंडीज की अगुआई करते नजर आएंगे. ODI टीम में टेस्ट कप्तान रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमर जोसेफ और कीमो पॉल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिला है.
पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने कई बड़े खिलाड़ियों को चुना है. रोस्टन चेज, रदरफोर्ड, अल्जारी जोसेफ और कीमो पॉल को दोनों टीमों में जगह मिली है. वहीं, शिमरॉन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, रोवमैन पॉवेल और अकील होसेन T20I टीम को मजबूती देंगे. वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जेसन होल्डर भारत दौरे पर नहीं आएंगे. उन्हें दोनों सीरीज के लिए आराम दिया गया है. होल्डर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का लंबा अनुभव है और उन्होंने IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए भी गेंद से दम दिखाया था. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी वेस्टइंडीज के लिए अहम बदलाव है.
युवा सलामी बल्लेबाज कामिल पूरन को पहली बार वेस्टइंडीज की T20I टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा क्वेंटिन सैम्पसन को भी T20I टीम में जगह मिली है. इन खिलाड़ियों के पास भारत के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित करने का मौका होगा. कीमो पॉल लंबे अंतराल के बाद वेस्टइंडीज की T20I टीम में लौटे हैं. उन्होंने अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 7 अगस्त 2022 को लॉडरहिल में भारत के खिलाफ खेला था. अब करीब चार साल बाद उन्हें फिर से इस फॉर्मेट में मौका मिला है. IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके पॉल वेस्टइंडीज के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल चुके हैं.
वेस्टइंडीज की टीम 21 सितंबर को कैरेबियन से रवाना होगी और 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के मुकाबले तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे. पांच मैचों की T20I सीरीज का आयोजन लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में होगा. मुकाबले क्रमशः 6, 9, 11, 14 और 16 अक्टूबर को खेले जाएंगे. इस सीरीज में शाई होप की कप्तानी और वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी.
भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.
भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज टी20 टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.