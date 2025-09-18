5 नए खिलाड़ियों को मौका, कप्तान को आराम, टी20 सीरीज के लिए अचानक हुआ टीम का ऐलान
वेस्टइंडीज ने नेपाल के खिलाफ इस महीने के आखिर में शारजाह में होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इसमें पांच ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. कप्तान शाई होप समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. टीम की कप्तानी बाएं हाथ के स्पिनर अकील होसेन करेंगे, जो किसी भी फॉर्मेट में वेस्टइंडीज की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी होंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 18, 2025, 02:25 PM IST
5 नए खिलाड़ियों को मौका

वेस्टइंडीज की टीम में नए खिलाड़ियों में टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज एकेम ऑगस्टे, बैटिंग ऑलराउंडर नवीन बिदाईसी, लेग स्पिनर जिशान मोतारा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रेमन सिमोंड्स और विकेटकीपर-बल्लेबाज अमीर जंगू शामिल हैं. बल्लेबाज करीमा गोरे को भी टीम में शामिल किया गया है, जो पहले अमेरिका की ओर से आठ टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए अभी डेब्यू नहीं किया है. गोरे ने सीपीएल 2025 में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के लिए 11 मैचों में 219 रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था.

कप्तान को आराम

अकील होसेन के अलावा, टीम में अनुभवी खिलाड़ी जैसे जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, फेबियन एलन और ओबेड मैकॉय शामिल हैं. कप्तान शाई होप समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. ज्वेल एंड्रयू, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टे और शमर स्प्रिंगर को वेस्टइंडीज की टीम में मौका मिला है. अकील होसेन ने अपनी टीम के साथियों से अधिक T20I मैच खेले हैं और अब वे वेस्टइंडीज को भविष्य के आईसीसी इवेंट्स के लिए तैयार करने के नए दौर में कप्तानी की भूमिका निभाएंगे. यह सीरीज दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाएगी.

शारजाह में यह सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी

अप्रैल 2024 में वेस्टइंडीज-ए ने नेपाल का दौरा किया था, जहां पांच टी20 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम ने जीत हासिल की, लेकिन मेजबान टीम ने दो मैच जीतकर इस फॉर्मेट में अपनी शानदार प्रगति दिखाई. शारजाह में यह सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी, उसके बाद 29 और 30 सितंबर को मैच होंगे. यह नए खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका होगा, जबकि नेपाल पिछले साल की तरह इस बार भी बड़ी टीमों को हराने की कोशिश करेगा.

वेस्टइंडीज टीम

अकील होसेन (कप्तान), फेबियन एलन, ज्वेल एंड्रयू, अकीम ऑगस्टे, नवीन बिदाईसी, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टे, करीमा गोरे, जेसन होल्डर, अमीर जंगू, काइल मेयर्स, ओबेड मैककॉय, जिशान मोतारा, रैमॉन सिमोंड्स, शमार स्प्रिंगर.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

