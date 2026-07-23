वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, इस युवा स्पिनर को पहली बार मिला मौका

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान एक बार फिर रोस्टन चेज को सौंपी गई है, जबकि जोमेल वॉरिकन को उपकप्तान बनाया गया है. इस टीम में सबसे बड़ी चर्चा युवा स्पिनर जोशुआ बिशप की है, जिन्हें पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है.
वेस्टइंडीज की चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शामिल अधिकांश खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. हालांकि तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. उनकी गैरमौजूदगी में अनुभवी ऑलराउंडर कीमो पॉल की वापसी हुई है, जबकि जोशुआ बिशप को शानदार घरेलू प्रदर्शन का इनाम मिला है.
टीम में कप्तान रोस्टन चेज के अलावा जोमेल वॉरिकन, टैगेनरीन चंद्रपॉल, जोशुआ डा सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, आमिर जंगू, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, किर्क मैकेंजी, कीमो पॉल, केमार रोच और जेडन सील्स को भी जगह दी गई है. अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच टीम के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे.
यह टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. पाकिस्तान की टीम भी हाल ही में घोषित अपने स्क्वाड के साथ कैरेबियाई दौरे पर पहुंचेगी, जिसकी कप्तानी बाबर आजम करेंगे.
दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी. पहला मुकाबला ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, ट्रिनिडाड में 25 से 29 जुलाई तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित होगा.
रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वॉरिकन (उपकप्तान), जोशुआ बिशप, टैगेनरीन चंद्रपॉल, जोशुआ डा सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, आमिर जंगू, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, किर्क मैकेंजी, कीमो पॉल, केमार रोच, जेडन सील्स