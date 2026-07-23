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वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, इस युवा स्पिनर को पहली बार मिला मौका

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान एक बार फिर रोस्टन चेज को सौंपी गई है, जबकि जोमेल वॉरिकन को उपकप्तान बनाया गया है. इस टीम में सबसे बड़ी चर्चा युवा स्पिनर जोशुआ बिशप की है, जिन्हें पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 23, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:28 PM IST
वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, इस युवा स्पिनर को पहली बार मिला मौका
Image Credit: पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम (AP)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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