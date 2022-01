Ashes में करारी हार के बाद England को एक और झटका, अब West Indies ने चटाई धूल

ब्रिजटाउन (बारबडोस): इंग्लैंड (England) को एशेज (Ashes) में करारी शिकस्त के बाद शनिवार को यहां वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 9 विकेट की बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और 10 ओवर में टीम ने 39 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. मेहमान टीम आखिरकार 19.4 ओवर में 103 रन पर सिमट गई.

वेस्टइंडीज (West Indies) ने इसके जवाब में सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग (नाबाद 52) के अर्धशतक की बदौलत 17 गेंद बाकी रहते हुए एक विकेट पर 104 रन बनाकर 9 विकेट की आसान जीत दर्ज की. उछाल वाली पिच पर टॉसकर हारकर बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड ने 10 रन पर तीन और फिर 49 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे जिससे ऑस्ट्रेलिया में टीम का लचर प्रदर्शन यहां कैरेबिया में 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भी जारी रहा.

Perfect start to 2022 in our T20 journey to the @T20WorldCup in with a commanding victory over @englandcricket the #1 ranked T20 International team in the world.#MenInMaroon #IzWIVibes #WIvENG pic.twitter.com/lpZcbk81AA

— Windies Cricket (@windiescricket) January 22, 2022