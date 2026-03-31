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Hindi Newsक्रिकेट2 हार और अब जुर्माना... ICC ने विंडीज टीम के जख्मों पर ठोकी कील, कप्तान ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी

2 हार और अब जुर्माना... ICC ने विंडीज टीम के जख्मों पर ठोकी कील, कप्तान ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी

ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. विंडीज को लगातार दो मैच में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, अब आईसीसी ने टीम की हार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है. विंडीज को शुक्रवार को बुरी खबर मिली और 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना ठोका गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:07 AM IST
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वेस्टइंडीज टीम पर लगा जुर्माना. (PIC-X)
वेस्टइंडीज टीम पर लगा जुर्माना. (PIC-X)

ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की महिलाओं के बीच वनडे सीरीज में टक्कर चल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. दो लगातार हार के बाद टीम के लिए एक बुरी खबर आई है. आईसीसी ने विंडीज टीम पर मैच फीस का 10 परसेंट जुर्माना ठोका है. अपने पहले महिला ODI के दौरान धीमी ओवर-रेट के लिए ये जुर्माना लगाया गया है. ICC वेबसाइट के अनुसार, विंडीज़ की कप्तान हेले मैथ्यूज ने इस गलती को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा मान ली, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी.

दो ओवर पीछे थी टीम

यह सजा एमिरेट्स ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के सदस्य रियोन किंग ने तब सुनाई. जब समय भत्ते को ध्यान में रखते हुए मेज़बान टीम को निर्धारित लक्ष्य से दो ओवर पीछे पाया गया. मैदान पर मौजूद अंपायर लॉरेन एगेनबैग और कैंडिस ला बोर्डे, तीसरे अंपायर जैकलीन विलियम्स और चौथे अंपायर मारिया एबॉट ने यह आरोप लगाया था.
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 103 रनों से जीत हासिल की, जिसका श्रेय मेहमान टीम के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को जाता है.

दूसरे मैच में 90 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया

रविवार को दूसरा ODI 90 रनों से जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की इस सीरीज़ में फिलहाल 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है. बेथ मूनी (65) के अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवरों में 269/7 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल रही और 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' जॉर्जिया वेयरहम (3/29) तथा उनकी साथी स्पिनर एश गार्डनर (3/34) ने तीन-तीन विकेट झटके.

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179 रन पर सिमटी विंडीज

वार्नर पार्क में जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम महज 179 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. दोनों टीमों के बीच खेले गए पूरे ODI मैचों में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार 15वीं जीत थी. जीत का यह सिलसिला 2013 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल से चला आ रहा है, जब मुंबई में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 114 रनों से जीत दर्ज की थी.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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