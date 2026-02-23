जिम्बाब्वे को रौंदकर वेस्टइंडीज ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, अब तो और मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का समीकरण

India Scenario for Semi Finals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 स्टेज का रोमांच जारी है. सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए. वेस्टइंडीज की इस जीत ने टीम इंडिया की सिरदर्दी और बढ़ा दी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल की राहें पहले से मुश्किल थी, अब इस मैच के नतीजे से समीकरण और बिगड़ गया है.

जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप-1 के पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है. उनका नेट रन रेट (+5.350) साउथ अफ्रीका (+3.800) से भी बेहतर है और यही वजह है कि वो टॉप पर हैं. भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि 76 रनों से करारी शिकस्त के बाद उनका नेट रन रेट -3.800 है. बड़ा सवाल ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज की बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी? आइए जानते हैं.

वेस्टइंडीज की जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच किसी भी कीमत पर जीतने होंगे. हालांकि, इससे भी काम बन जाए, इसकी गारंटी नहीं है. भारतीय फैंस को ये भी दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में वेस्टइंडीज हार जाए. लेकिन शाई होप की अगुवाई वाली टीम जिस अंदाज में खेल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें हराना आसान होगा. अगर कहीं वेस्टइंडीज की टीम प्रोटियाज को हरा देती है तो भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा.

स्थान टीम मैच (P) जीत (W) हार (L) कोई परिणाम नहीं (NR) अंक (PTS) नेट रन रेट (NRR) 1 वेस्टइंडीज (WI) 1 1 0 0 2 +5.350 2 दक्षिण अफ्रीका (RSA) 1 1 0 0 2 +3.800 3 भारत (IND) 1 0 1 0 0 -3.800 4 जिम्बाब्वे (ZIM) 1 0 1 0 0 -5.350

भारत के लिए क्या है समीकरण?

पहला समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीत जाए और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों को हरा दे. इस स्थिति में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

दूसरा समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच बड़े अंतर से (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीते और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों से हार जाए. इस स्थिति में साउथ अफ्रीका के अंक 2 रहेंगे और भारत 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

सुपर-8 मुकाबले का शेड्यूल (ग्रुप-1)

गुरुवार, 26 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)

गुरुवार,26 फरवरी: भारत बनाम जिम्बाब्वे, चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम)

रविवार, 01 मार्च: जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका, दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)

रविवार, 01 मार्च: भारत बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता (ईडन गार्डन्स स्टेडियम)

