Advertisement
trendingNow13120370
Hindi Newsक्रिकेटजिम्बाब्वे को रौंदकर वेस्टइंडीज ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, अब तो और मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का समीकरण

जिम्बाब्वे को रौंदकर वेस्टइंडीज ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, अब तो और मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का समीकरण

India Scenario for Semi Finals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर टीम इंडिया की टेंशन में और इजाफा कर दिया है. साउथ अफ्रीका से हारकर भारत पहले से बैकफुट पर था. अब उनके लिए सेमीफाइनल का समीकरण और मुश्किल हो गया है. वेस्टइंडीज की टीम दमदार नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिम्बाब्वे को रौंदकर वेस्टइंडीज ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन (PHOTO- BCCI/ICC)
जिम्बाब्वे को रौंदकर वेस्टइंडीज ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन (PHOTO- BCCI/ICC)

India Scenario for Semi Finals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 स्टेज का रोमांच जारी है. सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए. वेस्टइंडीज की इस जीत ने टीम इंडिया की सिरदर्दी और बढ़ा दी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल की राहें पहले से मुश्किल थी, अब इस मैच के नतीजे से समीकरण और बिगड़ गया है.

जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप-1 के पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है. उनका नेट रन रेट (+5.350) साउथ अफ्रीका (+3.800) से भी बेहतर है और यही वजह है कि वो टॉप पर हैं. भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि 76 रनों से करारी शिकस्त के बाद उनका नेट रन रेट -3.800 है. बड़ा सवाल ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज की बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी? आइए जानते हैं.

वेस्टइंडीज की जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

Add Zee News as a Preferred Source

भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच किसी भी कीमत पर जीतने होंगे. हालांकि, इससे भी काम बन जाए, इसकी गारंटी नहीं है. भारतीय फैंस को ये भी दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में वेस्टइंडीज हार जाए. लेकिन शाई होप की अगुवाई वाली टीम जिस अंदाज में खेल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें हराना आसान होगा. अगर कहीं वेस्टइंडीज की टीम प्रोटियाज को हरा देती है तो भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा.

स्थान टीम मैच (P) जीत (W) हार (L) कोई परिणाम नहीं (NR) अंक (PTS) नेट रन रेट (NRR)
1 वेस्टइंडीज (WI) 1 1 0  0   2  +5.350
2 दक्षिण अफ्रीका (RSA) 1 1 0  0   2  +3.800
3 भारत (IND) 1 0 1  0   0  -3.800
4 जिम्बाब्वे (ZIM) 1 0 1  0   0  -5.350

भारत के लिए क्या है समीकरण?

पहला समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीत जाए और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों को हरा दे. इस स्थिति में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

दूसरा समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच बड़े अंतर से (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीते और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों से हार जाए. इस स्थिति में साउथ अफ्रीका के अंक 2 रहेंगे और भारत 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

सुपर-8 मुकाबले का शेड्यूल (ग्रुप-1)

गुरुवार, 26 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)
गुरुवार,26 फरवरी: भारत बनाम जिम्बाब्वे, चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम)
रविवार, 01 मार्च: जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका, दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)
रविवार, 01 मार्च: भारत बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता (ईडन गार्डन्स स्टेडियम)

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज ने बनाए 254 रन फिर भी नहीं टूटा T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक स्कोर का रिकॉर्ड, आखिर है कितना?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

भारत छोड़िए यूपी से भी पीछे है पाकिस्तान, CM योगी के सिंगापुर-जापान दौरे का विश्लेषण
DNA
भारत छोड़िए यूपी से भी पीछे है पाकिस्तान, CM योगी के सिंगापुर-जापान दौरे का विश्लेषण
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन