विराट कोहली से पहले किया डेब्यू, उम्र में भी बड़ा फिर भी टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहा ये स्टार खिलाड़ी

वेस्टइंडीज की टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया. इस शानदार जीत में वैसे तो कई खिलाड़ियों का रोल रहा, लेकिन फैंस की नजर उस खिलाड़ी पर गई, जो पिछले 17 सालों से टेस्ट क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन कर रहा है. इस खिलाड़ी को टेस्ट में खेलते देख, फैंस की पुरानी यादें भी ताजा हो गईं. वेस्टइंडीज का इस प्लेयर ने विराट कोहली से भी पहले टेस्ट डेब्यू किया था. कोहली ने पिछले साल टेस्ट से संन्यास ले लिया, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तक डटा हुआ है.
चलिए, सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए इस खिलाड़ी का नाम बताते हैं. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि केमार रोच हैं. जी हां, 38 वर्षीय तेज गेंदबाज पिछले 17 सालों से टेस्ट क्रिकेट में टिके हुए हैं. इस दौरान वो कई बार चोटिल हुए, खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, लेकिन रोच ने कभी हार नहीं मानी और टेस्ट क्रिकेट से प्यार करते रहे.
केमार रोच ने साल 2009 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. केमार रोच उम्र में भी विराट कोहली से एक साल बड़े हैं.
2009 में टेस्ट डेब्यू करने वाले केमार रोच ने अभी तक वेस्टइंडीज की तरफ से 90 टेस्ट और 95 ODI खेल चुके हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 26.74 की औसत से 304 विकेट चटकाए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की जीत में रोच का अहम रोल रहा. उन्होंने पहली और दूसरी पारी में 2-2 विकेट चटकाकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया. उन्होंने बैटिंग से भी भूमिका निभाते हुए दूसरी पारी में शमार जोसेफ के साथ 61 रनों की बेहद कीमती पार्टनरशिप की.
वेस्टइंडीज की तरफ से टेस्ट में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वालों की सूची में केमार रोच 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं. ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक महान गेंदबाज शामिल हैं. केमार रोच के नाम 304 विकेट है. लिस्ट में सबसे टॉप पर कोर्टनी वॉल्श हैं, जिनके नाम 519 टेस्ट विकेट है. दूसरे नंबर पर कर्टली एम्ब्रोस (405 विकेट), तीसरे पर मैल्कम मार्शल (376 विकेट) और चौथे पर रिचर्ड गिब्स (309 विकेट) हैं.