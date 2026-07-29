विराट कोहली से पहले किया डेब्यू, उम्र में भी बड़ा फिर भी टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहा ये स्टार खिलाड़ी

वेस्टइंडीज की टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया. इस शानदार जीत में वैसे तो कई खिलाड़ियों का रोल रहा, लेकिन फैंस की नजर उस खिलाड़ी पर गई, जो पिछले 17 सालों से टेस्ट क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन कर रहा है. इस खिलाड़ी को टेस्ट में खेलते देख, फैंस की पुरानी यादें भी ताजा हो गईं. वेस्टइंडीज का इस प्लेयर ने विराट कोहली से भी पहले टेस्ट डेब्यू किया था. कोहली ने पिछले साल टेस्ट से संन्यास ले लिया, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तक डटा हुआ है.