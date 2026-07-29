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विराट कोहली से पहले किया डेब्यू, उम्र में भी बड़ा फिर भी टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहा ये स्टार खिलाड़ी

वेस्टइंडीज की टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया. इस शानदार जीत में वैसे तो कई खिलाड़ियों का रोल रहा, लेकिन फैंस की नजर उस खिलाड़ी पर गई, जो पिछले 17 सालों से टेस्ट क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन कर रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:03 PM IST
विराट कोहली से पहले किया डेब्यू, उम्र में भी बड़ा फिर भी टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहा ये स्टार खिलाड़ी
Image Credit: विराट कोहली से पहले किया डेब्यू, उम्र में भी बड़ा फिर भी टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहा ये स्टार खिलाड़ी (Windies Cricket/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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