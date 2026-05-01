दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसे मिली फांसी... पुलिसवाले की बेटी से प्यार और फिर 7 गोलियों वाला खौफनाक अंत

Leslie Hylton hanged for murder: क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड्स के दम पर महान बने. उन्हें इज्जत, पैसा और सम्मान सबकुछ मिला. इस खेल में कई क्रिकेटर ऐसे भी हुए, जो विवादों के चलते चर्चा में रहे. कुछ तो अलग-अलग अपराधों की वजह से जेल गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक क्रिकेटर ऐसा भी हुआ, जिसे फांसी दी गई. पढ़ने और सुनने में यह भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ऐसा हो चुका है. फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले एक क्रिकेटर की जिंदगी का खौफनाक अंत हुआ था.

ये वही खिलाड़ी था, जिसका बचपन गरीबी में बीता. उसने पिता का चेहरा भी कभी नहीं देखा. बचपन में ही मां को खो दिया. फिर आंटी ने पाला, लेकिन जब तक वह किशोर हुआ, आंटी भी चल बसीं. दो वक्त की रोटी के लिए दर्जी का काम करने से लेकर मजदूरी तक, उसने हर वो काम किया, जिससे उसे शाम का खाना मिल सके. कड़े संघर्ष के दम पर उसने क्रिकेट में नाम कमाया और नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया. फिर पुलिसवाले की बेटी से प्यार और शादी हुई, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जिससे उसकी जिंदगी का खौफनाक अंत हुआ.

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जिस क्रिकेटर की यहां बात हो रही है, वह वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज लेस्ली हिल्टन हैं. मई 1905 में जमैका में पैदा हुए. उनके पिता कौन थे, वे पूरी जिंदगी इससे अनजान रहे. 3 साल की उम्र में ही उनकी मां का भी निधन हो गया. बहन ने उन्हें पाला, लेकिन जब वे 14-15 साल के थे, तब बहन की भी मौत हो गई. ऐसे में हिल्टन को जीवन में शुरुआत से ही काफी दुख सहने पड़े. बाद में उनकी आंटी ने उन्हें पाला, लेकिन आंटी की मौत के बाद उनकी पढ़ाई भी रुक गई. इसके बाद उन्होंने दो वक्त की रोटी के लिए मजदूरी और टेलर के यहां काम किया.

काम के साथ वह क्रिकेट भी खेलते रहे. तभी एक लोकल क्लब ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए साथ दिया. इस तरह वह क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़े. शुरुआत में वह बल्लेबाजी के अलावा तेज गेंदबाजी भी करते थे. कड़ी मेहनत के दम पर आखिरकार उन्होंने 1935 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया.

पुलिसवाले की बेटी से प्यार और शादी

क्रिकेट में कामयाबी हासिल करने के बाद लेस्ली एक पुलिसवाले की बेटी के प्यार में पड़े, जिसका नाम था लर्लिन रोज. रोज के पिता जमैका में इंस्पेक्टर थे. इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने साल 1942 में शादी कर ली. उनके यहां एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन धीरे-धीरे चीजें खराब होने लगीं और 1954 में मामला बिगड़ गया.

एक गुमनाम चिट्ठी से बिगड़ी बात

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिजनेस के काम से लर्लिन रोज अक्सर न्यूयॉर्क जाया करती थीं. इस दौरान हिल्टन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी के किसी से नाजायज रिश्ते हैं. इस बात ने हिल्टन को अंदर से हिला कर रख दिया था. हालांकि रोज के मना करने के बाद यह मामला थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन लेस्ली हिल्टन की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था.

पत्नी को मारी थी 7 गोलियां

कुछ दिन बीते ही थे कि हिल्टन को वे चिट्ठियां मिल गईं, जो उनकी पत्नी लर्लिन रोज ने फ्रांसिस को भेजी थीं. फ्रांसिस से ही उनके अफेयर की बात थी. इसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर एक दिन रोज को गोली मार दी. उन्होंने एक नहीं, बल्कि 7 गोलियां पत्नी के सीने में दाग दीं, जिससे रोज की मौत हो गई. पत्नी के मर्डर के दोषी पाए गए हिल्टन को 17 मई 1955 को फांसी दे दी गई. इस तरह उनकी जिंदगी का खौफनाक अंत हुआ.

कैसा रहा लेस्ली हिल्टन का क्रिकेट करियर?

लेस्ली हिल्टन के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 1935 से 1939 के बीच 6 टेस्ट मुकाबले खेले थे. 1935 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिजटाउन में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था. 6 टेस्ट की 12 पारियों में उन्होंने 26.12 के औसत और 2.59 की इकोनॉमी के साथ 16 विकेट लिए थे. 27 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा था, जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिल्टन ने 40 मैचों में 25.62 की औसत से 120 विकेट लिए थे.

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