भारत से मैच होगा फाइनल? साउथ अफ्रीका से हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान ने भरी हुंकार, टीम इंडिया को 'वॉर्निंग'

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में वेस्टइंडीज को पहली हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली है. उसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने 9 विकेट से परास्त कर दिया. इससे अब वेस्टइंडीज का भारत के खिलाफ रविवार (1 मार्च) को होने वाला मुकाबला 'करो या मरो' वाला है. अगर भारतीय टीम जिम्बाब्वे से जीत जाती है तो कोलकाता में महासंग्राम देखने को मिलेगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.
भारत के खिलाफ मैच 'फाइनल' की तरह
साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बड़ा बयान दिया है. उनसे भारत के खिलाफ मैच को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''आप जानते हैं कि सब कुछ आसान नहीं होने वाला है. हमें अपनी चुनौतियों से निपटने के तरीके खोजने होंगे. जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हां, हमें हार माननी होगी. कभी-कभी कैंपेन की शुरुआत में हारना अच्छा होता है, लेकिन अब हम इस अगले मैच की अहमियत देखते हैं और हमारे लिए यह पक्का करना जरूरी है कि हम अपनी लय अच्छी तरह से बनाए रखें. हमें इसे एक फाइनल की तरह भी इस्तेमाल करना होगा. हमारा पहला फाइनल और उम्मीद है कि उसके बाद दो और फाइनल होंगे.''
पावरप्ले में विकेट गंवाने से नाराज थे होप
गुरुवार (26 फरवरी) को साउथ के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 176 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने 16.1 ओवर में 1 विकेट पर 177 रन बनाकर मैच को जीत लिया. शाई होप ने मुकाबले के बाद पिच को लेकर कहा, ''मुझे यकीन है कि जब आप इतने अच्छे विकेट पर आते हैं, तो बोर्ड पर बड़ा स्कोर बनाना बहुत जरूरी होता है और पावरप्ले में इतने सारे विकेट खोने से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं. जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा कि यह बहुत अच्छी पिच थी. शायद आखिर में 40-50 रन कम थे. लेकिन हां, पावरप्ले में विकेट, पावरप्ले में इतने सारे विकेट, यह हमें एक बैटिंग टीम के तौर पर पीछे कर देगा.''
शेफर्ड और होल्डर की तारीफ
176 रन के स्कोर के बारे में पूछे जाने पर शाई होप ने कहा, ''आपको निचले क्रम के खिलाड़ियों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हमें मौका दिया. आप जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में कभी-कभी ऐसा होता है कि आप पावरप्ले में खुद भी कुछ विकेट ले लेते हैं. आपको कभी नहीं पता कि चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना चाहिए जहां इसका हक है. मुझे लगता है कि जेसन (होल्डर) और शेप्पी (रोमारियो शेफर्ड) ने हमें मौका देने के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स खेलीं.'' बता दें कि वेस्टइंडीज ने एक समय 83 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. यहां से होल्डर और शेफर्ड ने आठवें विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी की. शेफर्ड ने 52 और होल्डर ने 49 रन बनाए.