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WI vs PAK: अब क्या करेंगे बाबर आजम? दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान ने पाकिस्तान को खुलेआम दी चेतावनी

West Indies vs Pakistan: दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है. कैरिबियाई कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ कह दिया कि अब हम अपने घरेलू मैदान को किला बनाना चाहते हैं, जहां विदेशी टीमें हमें हरा नहीं सके.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 02, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:40 PM IST
WI vs PAK: अब क्या करेंगे बाबर आजम? दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान ने पाकिस्तान को खुलेआम दी चेतावनी
Image Credit: दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान ने पाकिस्तान को खुलेआम दी चेतावनी (windiescricket/x)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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