WI vs PAK: अब क्या करेंगे बाबर आजम? दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान ने पाकिस्तान को खुलेआम दी चेतावनी

West Indies vs Pakistan 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट रविवार (आज) से पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेला जाएगा. दो मैचों की सीरीज में कैरिबियाई टीम 1-0 से आगे है और यही वजह है कि वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस पाकिस्तान को ललकार रहे हैं. जी हां, दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेस ने बाबर आजम की टीम को चेतावनी दी है. तारोबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया था.