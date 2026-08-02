WI vs PAK: अब क्या करेंगे बाबर आजम? दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान ने पाकिस्तान को खुलेआम दी चेतावनी

West Indies vs Pakistan 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट रविवार (आज) से पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेला जाएगा. दो मैचों की सीरीज में कैरिबियाई टीम 1-0 से आगे है और यही वजह है कि वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस पाकिस्तान को ललकार रहे हैं. जी हां, दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेस ने बाबर आजम की टीम को चेतावनी दी है. तारोबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया था.
शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की टीम वापसी करने की कोशिश करेगी, लेकिन वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने साफ-साफ कह दिया है कि अब हम अपने घरेलू मैदान को किला बनाना चाहते हैं, जहां विदेशी टीमें हमें हरा नहीं सके. देखना दिलचस्प होगा कि बाबर आजम की टीम वेस्टइंडीज के इस इरादे को तोड़ पाती है या नहीं.
कैरिबियाई कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की प्लानिंग पर बात करते हुए कहा, ''हम बहुत खुशकिस्मत हैं और अब तक घरेलू मैदान पर मिले नतीजों से बहुत खुश हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने घरेलू मैदान को एक अभेद्य किला बना लें, जहां कैरिबियन आकर हमें हराना दूसरी टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो.''
वेस्टइंडीज के टेस्ट कप्तान ने आगे कहा कि क्योंकि ये हमारे अपने हालात हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, सामने वाली टीम से भी बेहतर. इसलिए, मुझे लगता है कि हम घरेलू हालातों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और अब तक हमने ऐसा अच्छा किया भी है. हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रख पाए और इस दूसरे मैच में जीत हासिल कर सके.
वेस्टइंडीज अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर है और अगर वो आने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हरा देती है, तो सातवें स्थान पर मौजूद इंग्लैंड से आगे निकल सकती है. हालांकि, 11 में से सिर्फ दो मैच जीतने के कारण वेस्टइंडीज की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई है. 2025 में वेस्टइंडीज ने 9 मुकाबले खेले थे और सिर्फ एक में जीत नसीब हुई थी.
बात करें पाकिस्तान की तो पिछले 2-3 सालों से टेस्ट क्रिकेट में उनका हाल बुरा है. PCB ने दोबारा बाबर आजम को कप्तान तो बना दिया,लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे आखिरी यानी 9वें स्थान पर है.