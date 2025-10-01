'हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं...,' कैरेबियन कप्तान ने टेस्ट सीरीज से पहले भरी हुंकार, ताजा किए घरेलू हार के जख्म

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर से हो रही है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए मैदान पर उतरेगी. इन सब के बीच वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ कहा है. उन्होंने न्यूजीलैंड के भारत दौरे की बारे में बात करते हुए टीम इंडिया को मिली करारी हार के बारे में काफी कुछ कहा है.

न्यूजीलैंड का किया जिक्र

रोस्टन चेस ने अपनी टीम के बारे में बात करते हुए बताया कि बेशक हम WTC की रैंकिंग में निचले पायदान पर हैं, लेकिन हम उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे. साथ ही उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई सीरीज का जिक्र करते हुए कहा, " न्यूजीलैंड पिछले साल जब भारत आई उन्होंने जो प्रदर्शन किया उससे काफी कुछ सीखने लायक है. हम भी उनसे सीखने का प्रयास करेंगे. हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट की फुटेज भेजी है. हम उसमें मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे और उसे अपने खेल में उतारने का प्रयास करेंगे. मैंने पहले भी भारत की पिचों पर खेला है, तो मुझे मालूम है पिच स्पिन गेंदबाजों को फेवर करेगी. ऐसे में स्पिनों को ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करनी पड़ेगी और हम इसके लिए भी तैयार हैं."

खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

उन्होंने आगे कहा," हम कमजोर टीम के रूप में आए थे, लेकिन हमारे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है. इससे हमारा इंटेंट साफ है हम अपना बेस्ट देने वाले हैं. मुझे लगता है जब आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता तो आप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हो. वही स्थिति हमारी है. ऐसे में हम मैदान पर उतरेंगे और एकदम फ्री होकर खेलेंगे क्योंकि सभी हमारे हारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हमने इस दौरे के लिए कोई खास तरह की तैयारी नहीं की है, लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है. "

वेस्टइंडीज के पास बड़ा मौका

वेस्‍टइंडीज के पास इस बार इतिहास कायम करने का बड़ा अवसर है. साल 2002 के बाद वेस्टइंडीज टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. भारतीय टीम तब से अजेय है. कैरेबियाई टीम के कप्तान रोस्‍टन चेस के पास 23 साल बाद भारत को टेस्ट सीरीज में हराने का एक बड़ा मौका होगा. वहीं, टीम इंडिया अपने विजयी रथ को कायम रखना चाहेगी.