वानखेड़े में मार-मार, वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा टोटल

वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 में शानदार मुकाबला रहा. कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गजब का कारनामा कर दिया है. वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बना दिया है.
वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच वानखेड़े में सुपर-8 की चौथी भिड़ंत हुई. मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियाई टीम ने ऐसी बल्लेबाजी कर डाली की जिम्बाब्वे के गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे. शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद शिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ 34 गेंदों में 85 रनों की तूफानी पारी खेली और उनका भरपूर साथ दिया रोवमैन पॉवेल ने. उन्होंने भी तेज-तर्रार फिफ्टी ठोकी. उसके बाद कैरेबियाई खिलाड़ी यहीं नहीं रुके. शेरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के भीतर वेस्टइंडीज का स्कोर 254 रन पहुंचा दिया. इसी के साथ वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है. साथ ही हम आपको बताएंगे टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 हाईएस्ट टोटल के बारे में.
हेटमायर का तूफान
वेस्टइंडीज के लिए वानखेड़े में शिमरन हेटमायर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 34 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली. अपनी पारी की शुरुआत से ही हेटमायर बेहद ही खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 7 छक्के ठोके. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट भी 250 का रहा. बहरहाल, आपसे बता दें कि हेटमायर को आज 2 बार जीवनदान मिला था. जब हेटमायर 9 रनों पर थे, तो उनका कैच ड्रॉप हुआ था. उसके बाद 76 रनों पर भी उनका कैच छूटा था. एक समय लग रहा था कि वह शतक ठोक देंगे. हालांकि, 85 रनों पर वह क्रीमर के शिकार हो गए.
कैरेबियाई बल्लेबाजों की आंधी
हेटमायर और पॉवेल के बीच 122 रनों की धमाकेदार साझेदारी देखने को मिली. रौवमैन पॉवेल ने 35 गेदों में 59 रनों की जबरदस्त पारी खेली. इस पारी के दौरान पॉवेल 4 चौके और 4 छक्के लगाए. उनके आउट होने के बाद मोर्चा शेरफेन रदरफोर्ड ने संभाला और 13 गेंदों में 31 रनों लगाए. जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. फिर क्या था एक के बाद एक कैरेबियाई बल्लेबाज आते गए और मारते गए और देखते ही देखते वेस्टइंडीज ने 20 ओवर के भीतर 254 रन लगा दिए. वेस्टइंडीज ने आज के मैच में रिकॉर्ड 19 छक्के लगाए.
T20 वर्ल्ड कप में 5 हाईएस्ट टोटल
टीम विरोधी ग्राउंड रन
श्रीलंका केन्या जोहानिसबर्ग 260/6
वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे वानखेड़े 254/6
आयरलैंड ओमान कोलंबो 235/5
इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका वानखेड़े 230/8
दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड वानखेड़े 229/4
