वेस्टइंडीज में मचा बवाल: खूंखार बॉलर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार, हेड कोच डेरन सैमी ने किया खुलासा

West Indies vs Pakistan Test Series: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अहम सदस्य और अनुभवी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है. वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने इसकी पुष्टि की है. जोसेफ ने शनिवार (25 जुलाई) से तारौबा में शुरू होने वाली पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टीम में शामिल होने से मना कर दिया है. हालांकि, क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने पहले यह कहा था कि जोसेफ व्यक्तिगत कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सैमी ने इस मामले पर स्पष्टता देते हुए बताया कि खिलाड़ी ने खुद चयन से इनकार किया है.
सैमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हां, यह एक बड़ा नुकसान है. मिस्टर जोसेफ ने चयन से इनकार कर दिया है, यही वास्तविकता है.''सैमी ने बताया कि जोसेफ को टीम में चुना गया था. वह चोट से उबर कर वापसी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेलने से मना कर दिया. कोच ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि अनुबंधित खिलाड़ियों द्वारा चयन से इनकार करने का मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
अल्जारी जोसेफ ने अब तक वेस्टइंडीज के लिए 42 टेस्ट खेले हैं और 130 विकेट झटके हैं. उन्होंने कहा, ''यह फैसला मेरे स्तर से काफी ऊपर का है. मैं इसे बोर्ड के निदेशकों पर छोड़ता हूं कि वे ऐसे समाधान निकालें जहां अनुबंधित खिलाड़ी चयन से इनकार कर सकें.''
जोसेफ की गैरमौजूदगी के बावजूद सैमी अपनी टीम की गेंदबाजी क्षमता को लेकर आश्वस्त हैं. टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में शमार जोसेफ, केमार रोच, जेडेन सील्स के साथ ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और कीमो पॉल शामिल हैं. स्पिन विभाग की जिम्मेदारी जोमेल वॉरिकन, नए खिलाड़ी जोशुआ बिशप और कप्तान रोस्टन चेज संभालेंगे.
जब सैमी से पूछा गया कि क्या उनके पास पाकिस्तान को रोकने के लिए पर्याप्त ताकत है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जो 20 विकेट ले सकता है और टेस्ट मैच जीतने की पहली शर्त यही है. सैमी ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी टीम ने वहां भी गेंद से शानदार मुकाबला किया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजों ने जो निरंतरता दिखाई थी, उसका नतीजा इस सीरीज में भी मिलेगा. इस सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा.