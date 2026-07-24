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वेस्टइंडीज में मचा बवाल: खूंखार बॉलर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार, हेड कोच डेरन सैमी ने किया खुलासा

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया है. हेड कोच डैरेन सैमी ने इसे टीम के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:27 PM IST
वेस्टइंडीज में मचा बवाल: खूंखार बॉलर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार, हेड कोच डेरन सैमी ने किया खुलासा
Image Credit: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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