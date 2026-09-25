IND vs WI सीरीज से पहले आर्थिक संकट: अचानक खिलाड़ियों की सैलरी से 25 प्रतिशत की कटौती, क्यों उठाया गया ये कदम?

India Vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज की टीम आगामी ODI सीरीज में एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार है. पहला मुकाबला रविवार, 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है.