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IND vs WI सीरीज से पहले आर्थिक संकट: अचानक खिलाड़ियों की सैलरी से 25 प्रतिशत की कटौती, क्यों उठाया गया ये कदम?

India vs West Indies: भारत के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई है. आर्थिक तंगी के कारण बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 25, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:48 PM IST
IND vs WI सीरीज से पहले आर्थिक संकट: अचानक खिलाड़ियों की सैलरी से 25 प्रतिशत की कटौती, क्यों उठाया गया ये कदम?
Image Credit: वेस्टइंडीज क्रिकेट पर आर्थिक संकट

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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