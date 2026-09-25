IND vs WI सीरीज से पहले आर्थिक संकट: अचानक खिलाड़ियों की सैलरी से 25 प्रतिशत की कटौती, क्यों उठाया गया ये कदम?

India Vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज की टीम आगामी ODI सीरीज में एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार है. पहला मुकाबला रविवार, 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है.
वहीं, घरेलू खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड घटाकर सात महीने कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का ही रहेगा. इतना ही नहीं, पुरुषों का सुपर50 टूर्नामेंट और महिलाओं का T20 ब्लेज भी सस्पेंड कर दिया गया है. इसकी वजह लागत बचाना है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि यह कदम टीम के सामने आ रही आर्थिक और दूसरी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया गया है.
CWI के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस डेहरिंग ने एक बयान में कहा, "हम वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन और उन खिलाड़ियों के सहयोग की भावना की सराहना करते हैं, जिन्होंने उन हालात को समझा है जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं.''
उन्होंने आगे कहा कि भले ही यह आदर्श स्थिति न हो, लेकिन आर्थिक स्थिरता की दिशा में यह एक जरूरी कदम है. घरेलू टूर्नामेंट के लिए यात्रा और होटल का खर्च बोर्ड पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि ICC से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर (153 करोड़ रुपये) का लोन मंजूर कराने के लिए CWI को कुछ लक्ष्य पूरे करने होंगे.
डेहरिंग ने कहा, "असल में, क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने पिछले 15 सालों में घरेलू एयरलाइंस पर 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि बदले में उन एयरलाइंस से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली. हमें इतने सालों से चले आ रहे इस बोझ और इसके कारण हुए भारी आर्थिक नुकसान से पैदा हुई तत्काल नकदी की कमी (कैश क्रंच) से भी निपटना होगा.''
CWI ने सस्पेंड किए गए टूर्नामेंट्स की जगह 2028 LA ओलंपिक्स के लिए टीमें चुनने वाले इवेंट्स शुरू किए हैं. हालांकि, वेस्टइंडीज ओलंपिक्स में एक टीम के तौर पर नहीं खेल सकता क्योंकि हर देश को अलग-अलग हिस्सा लेना होता है.
भारत बनाम वेस्टइंडीज ODI सीरीज का शेड्यूल
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला ODI: रविवार, 27 सितंबर, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा ODI: बुधवार, 30 सितंबर, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा ODI: शनिवार, 03 अक्टूबर, महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़