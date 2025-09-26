Advertisement
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, खूंखार तेज गेंदबाज अचानक हुआ बाहर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. 2 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है.

Sep 26, 2025
टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका

शमार जोसेफ की जगह 22 साल के ऑलराउंडर जोहान लेन को वेस्टइंडीज की टीम में स्थान मिला है. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) के मुताबिक, 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली बांग्लादेश की सीमित ओवरों की सीरीज से पहले शमार जोसेफ की फिटनेस पर पुनर्विचार किया जाएगा. वेस्टइंडीज-बांग्लादेश के बीच तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेले जाएंगे. 22 वर्षीय ऑलराउंडर जोहान लेन के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का शानदार मौका है.

जोहान लेन ने 66 विकेट निकाले

जोहान लेन ने अभी तक 19 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 22.28 की औसत के साथ 66 विकेट निकाले, जिसमें चार बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. इसके अलावा, बल्ले से उन्होंने 495 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. वहीं, 12 लिस्ट-ए मुकाबलों में जोहान 13 विकेट लेने के अलावा, 124 रन जोड़ चुके हैं. लेन को 5 टी20 मैच खेलने का भी अनुभव है.

शमर जोसेफ ने 11 टेस्ट में 51 विकेट झटके

दूसरी ओर, 11 टेस्ट मैच खेलने वाले शमर जोसेफ ने 21.66 की औसत से 51 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने पहले टेस्ट मैच में पांच विकेट हासिल किए थे. भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में पहली बार बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे को मौका दिया गया है. 33 वर्षीय इस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है, जहां उन्होंने इस सीजन में 13.56 की औसत से सर्वाधिक 41 विकेट हासिल किए थे.

साल 2018 के बाद वेस्टइंडीज का भारत में पहला टेस्ट दौरा

भारत-वेस्टइंडीज के बीच यह टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. जून-जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद रोस्टन चेज की अगुवाई वाली टीम का नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में यह दूसरा दौरा होगा. पिछले हफ्ते वेस्टइंडीज ने भारत के विरुद्ध 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी. यह साल 2018 के बाद वेस्टइंडीज का टेस्ट सीरीज के लिए भारत का पहला दौरा होगा.

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलॉन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, तेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, जोहान लेन, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे और जायडेन सील्स.

