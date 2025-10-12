IND vs WI: होप-कैंपबेल ने गाड़ा खूंटा... फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज का फाइटबैक, चौथे दिन भी मैदान में उतरेगा भारत

भारत और वेस्टइंडीज के जारी दिल्ली टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है. पहली पारी में 248 रन पर आउट होने के बाद फॉलोऑन खेलने उतरी विंडीज टीम ने शानदार फाइटबैक दिखाया और स्टंप्स तक सिर्फ विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं. टीम अभी भी भारत से 97 रन पीछे है. टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के शतकों से पहली पारी 518/5 रन बनाकर घोषित कर दी थी. इसके बाद कुलदीप यादव के पंजे (5 विकेट) से विंडीज को 250 रन के अंदर समेटकर 270 रन की बड़ी बढ़त ली और मेहमनों को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया.

चौथे दिन भी मैदान में उतरेगा भारत

तीसरे दिन के खेल के दौरान जब विंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमटी तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आज ही मुकाबला खत्म कर देंगे, लेकिन जॉन कैंपबेल और शाई होप से ऐसा नहीं होने दिया. दिन के आखिरी सेशन में भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रह गए. पहली पारी में पंजा खोलने वाले कुलदीप यादव से लेकर जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा. कप्तान गिल ने टी के बाद सबको आजमाया, लेकिन कोई विकेट नहीं दिला सका. कैंपबेल और होप ने क्रीज पर खूंटा गाड़े रखा.

वेस्टइंडीज का फाइटबैक

कैंपबेल और होप की तीसरे विकेट लिए हुई नाबाद शतकीय साझेदारी से वेस्टइंडीज मुकाबले में बना हुआ है. फॉलोऑन खेलने उतरी वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही. तेगनारायण चंद्रपॉल (10) और अलिक अथानाजे (7) 35 रन के टीम स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे. इसके बाद कैंपबेल और होप के दम पर तीसरे सेशन में विंडीज टीम ने पलटवार किया. इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का दिलेरी से सामना किया और स्टंप्स तक अंगद की तरह क्रीज पर पांव जमाकर खड़े रहे. दोनों ने अर्धशतक जमाए. भारतीय गेंदबाज तीसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं निकाल सके. चौथे दिन कैंपबेल (87*) और होप (66*) बल्लेबाजी करने उतरेंगे. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 138 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है.