ICC ने वेस्टइंडीज की टीम पर लिया बड़ा एक्शन, चला दिया जोरदार हंटर, इस गलती पर सुना दी सजा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वेस्टइंडीज की टीम पर बड़ा एक्शन लिया है. ICC ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के 2 जरूरी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक भी काट लिए हैं. श्रीलंका के खिलाफ एंटीगुआ में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान स्लो ओवर रेट बनाए रखने के कारण ICC ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को ये बड़ी सजा सुनाई है.
ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने यह फैसला तब सुनाया, जब समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी वेस्टइंडीज तय समय से दो ओवर पीछे रह गई. ICC के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए लागू आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार यदि कोई टीम तय समय के भीतर अपने पूरे ओवर नहीं फेंक पाती है तो हर कम ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.
इस नियम के तहत अधिकतम जुर्माना मैच फीस का 50 प्रतिशत तक हो सकता है. चूंकि वेस्टइंडीज दो ओवर कम रही, इसलिए टीम पर कुल 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेइंग कंडीशंस के अनुच्छेद 16.11.2 के तहत हर कम ओवर के लिए एक WTC अंक काटा जाता है. इसी नियम के तहत वेस्टइंडीज के खाते से दो अंक घटा दिए गए. अंक कटने के बाद टीम की प्रतिशत अंक (PCT) 15 रह गई है. वेस्टइंडीज मौजूदा WTC प्वाइंट्स टेबल में आठवें स्थान है.
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार कर लिए और प्रस्तावित सजा को मान लिया, जिसके चलते औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी. यह आरोप मैदानी अंपायर पॉल रीफेल और अहसान रजा, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद तथा चौथे अंपायर डेइटन बटलर ने लगाए थे. मैच की बात करें तो एंटीगुआ में खेला गया दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा. वेस्टइंडीज ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ 23 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है. रोस्टन चेज की कप्तानी में वेस्टइंडीज की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत भी है.