65 दिनों के अंदर 16 मैचों का महा-मेला! वेस्टइंडीज ने जारी किया नया शेड्यूल, पाकिस्तान को पीटने की तैयारी फुल

West Indies Home Schedule 2026: क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने 2026 के घरेलू अंतरराष्ट्रीय सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक सीरीज शामिल हैं. पूरा शेड्यूल और वेन्यू यहां देखें.
Trending Photos
West Indies Home Schedule 2026: क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने साल 2026 के लिए अपने घरेलू सत्र के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस आगामी सीजन में 'मेन इन मरून' श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में भिड़ेंगे. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम इस साल के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान का दौरा भी करेगी. 2025 में वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई और टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी. अब वह शान मसूद की कप्तानी वाली टीम को अपने घरेलू मैदान पर हराने के लिए पूरी तरह तैयार है.
वेस्टइंडीज की टीम 3 से 14 जून के बीच जमैका के सबीना पार्क में श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 मैचों की मेजबानी करेगी. इसके बाद दोनों देशों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट मैचों की शुरुआत 25 जून और 3 जुलाई को होगी.
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज 11 से 21 जुलाई के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज में मुकाबला करेगी. इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के खिलाफ 25 जुलाई से 29 जुलाई और 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. इसकी मेजबानी त्रिनिदाद और टोबैगो को मिली है. गौरतलब है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले ये टेस्ट मैच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र का हिस्सा हैं. इसमें वेस्टइंडीज वर्तमान में नौवें स्थान पर है.
ये भी पढ़ें: 15 साल के वैभव का टीम इंडिया डेब्यू लोडिंग? गांगुली और भारतीय कप्तान ने लगाई मुहर
दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचों वनडे मैचों की मेजबानी पहले गयाना को सौंपी गई थी, लेकिन लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा. CWI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस डेरिंग के अनुसार, गयाना और बारबाडोस की सरकारों ने मैचों के आयोजन और संबंधित परिचालन लागतों को साझा करने का एक सहयोगात्मक प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
ये भी पढ़ें: वैभव के प्रहार पर ताली... सनराइजर्स की हार पर आंसू! काव्या मारन का फिर टूटा दिल
3 जून: पहला वनडे, सबीना पार्क, जमैका
6 जून: दूसरा वनडे, सबीना पार्क, जमैका
9 जून: तीसरा वनडे, सबीना पार्क, जमैका
11 जून: पहला टी20, सबीना पार्क, जमैका
13 जून: दूसरा टी20, सबीना पार्क, जमैका
14 जून: तीसरा टी20, सबीना पार्क, जमैका
25-29 जून: पहला टेस्ट, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगुआ और बारबुडा
3-7 जुलाई: दूसरा टेस्ट, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगुआ और बारबुडाॉ
11 जुलाई: पहला वनडे, गयाना नेशनल स्टेडियम, गयाना
13 जुलाई: दूसरा वनडे, गयाना नेशनल स्टेडियम, गयाना
16 जुलाई: तीसरा वनडे, गयाना नेशनल स्टेडियम, गयाना
19 जुलाई: चौथा वनडे, केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस
21 जुलाई: पांचवां वनडे, केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस
25-29 जुलाई: पहला टेस्ट, ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद और टोबैगो
2-6 अगस्त: दूसरा टेस्ट, क्वींस पार्क ओवल, त्रिनिदाद और टोबैगो.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.