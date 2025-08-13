34 साल में पहली बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील, वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह जलील किया है. वेस्टइंडीज ने मंगलवार को त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 202 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने इसी के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दे दी. वेस्टइंडीज ने 34 साल में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है. इससे पहले साल 1991 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में मात दी थी. त्रिनिदाद में मंगलवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के नाबाद 120 रन और तेज गेंदबाज जेडन सील्स छह विकेटों की बदौलत पाकिस्तान को 202 रनों से धूल चटा दी.

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील

वेस्टइंडीज ने इस धमाकेदार जीत के साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को बुरी तरह जलील किया है. वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 294 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 295 रनों का टारगेट रखा. वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप ने नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 94 गेंदों पर 120 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. शाई होप ने जस्टिन ग्रीव्स के साथ सातवें विकेट के लिए 110 रनों की अटूट साझेदारी की, जिन्होंने 24 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट झटके. वहीं, सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट चटकाए.

वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास

295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर तहस-नहस हो गया. पाकिस्तान की टीम 29.2 ओवर में महज 92 रनों पर ऑलआउट हो गई. पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाज सैम अयूब, अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान शून्य पर आउट हुए. बाबर आजम भी नहीं चले और वह 9 रन बनाकर आउट हो गए. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पाकिस्तान की टीम पर कहर बनकर टूटे. जेडन सील्स ने 7.2 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेट झटके. जेडन सील्स की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम बिखर गई. वेस्टइंडीज ने इसी के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ 202 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. वेस्टइंडीज की यह वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से अभी तक की सबसे बड़ी जीत है.

जेडन सील्स बने 'मैन ऑफ द सीरीज'

इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 10 विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज जेडन सील्स को 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया. तीसरे वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 94 गेंदों पर 120 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला. मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, 'मुझे टीम पर बहुत गर्व है. खेल में निगेटिव पॉइंट्स पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, लेकिन अब वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी सामने आए हैं.' जेडन सील्स और शाई होप के दम पर वेस्टइंडीज ने जीत का स्वाद चखा है.