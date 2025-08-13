34 साल में पहली बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील, वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास
Advertisement
trendingNow12878551
Hindi Newsक्रिकेट

34 साल में पहली बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील, वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह जलील किया है. वेस्टइंडीज ने मंगलवार को त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 202 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने इसी के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दे दी. वेस्टइंडीज ने 34 साल में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है. इससे पहले साल 1991 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में मात दी थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 13, 2025, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

34 साल में पहली बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील, वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह जलील किया है. वेस्टइंडीज ने मंगलवार को त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 202 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने इसी के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दे दी. वेस्टइंडीज ने 34 साल में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है. इससे पहले साल 1991 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में मात दी थी. त्रिनिदाद में मंगलवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के नाबाद 120 रन और तेज गेंदबाज जेडन सील्स छह विकेटों की बदौलत पाकिस्तान को 202 रनों से धूल चटा दी.

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील

वेस्टइंडीज ने इस धमाकेदार जीत के साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को बुरी तरह जलील किया है. वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 294 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 295 रनों का टारगेट रखा. वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप ने नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 94 गेंदों पर 120 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. शाई होप ने जस्टिन ग्रीव्स के साथ सातवें विकेट के लिए 110 रनों की अटूट साझेदारी की, जिन्होंने 24 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट झटके. वहीं, सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट चटकाए.

वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास

295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर तहस-नहस हो गया. पाकिस्तान की टीम 29.2 ओवर में महज 92 रनों पर ऑलआउट हो गई. पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाज सैम अयूब, अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान शून्य पर आउट हुए. बाबर आजम भी नहीं चले और वह 9 रन बनाकर आउट हो गए. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पाकिस्तान की टीम पर कहर बनकर टूटे. जेडन सील्स ने 7.2 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेट झटके. जेडन सील्स की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम बिखर गई. वेस्टइंडीज ने इसी के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ 202 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. वेस्टइंडीज की यह वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से अभी तक की सबसे बड़ी जीत है.

जेडन सील्स बने 'मैन ऑफ द सीरीज'

इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 10 विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज जेडन सील्स को 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया. तीसरे वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 94 गेंदों पर 120 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला. मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, 'मुझे टीम पर बहुत गर्व है. खेल में निगेटिव पॉइंट्स पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, लेकिन अब वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी सामने आए हैं.' जेडन सील्स और शाई होप के दम पर वेस्टइंडीज ने जीत का स्वाद चखा है.

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

West Indies

Trending news

IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
;