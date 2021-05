करोड़ों रुपये तो दूर! दो वक्त की रोटी को तरसे Patrick Patterson, R Ashwin भी हालत देख हुए भावुक

नई दिल्ली: अक्सर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के पास पैसों की भरमार होती है. ये खिलाड़ी खेल के अलावा और भी कई तरीकों से करोड़ो कमाते हैं. लेकिन ऐसा बहुत ही कम सुनने में आता है कि किसी दिग्गज खिलाड़ी के पास दो वक्त की रोटी खाने तक के भी पैसे ना हों. जी हां ऐसा ही कुछ हाल है वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज पैट्रिक पैटरसन (Patrick Patterson) का.

वेस्टइंडीज के घातक तेज गेंदबाज रहे पैट्रिक पैटरसन (Patrick Patterson) को आज कल भयंकर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. पैटरसन के पास दो वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं. क्रिकेट एनालिस्ट भारत सुंदरसन (Bharat Sundaresan) ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, 'पैट्रिक पैटरसन की दिन-प्रतिदिन परिस्थितियां और खराब होती जा रही हैं. फिलहाल वो किराने का सामान खरीदने और दो वक्त के खाने का इंतजाम करने में भी असमर्थ हो गए हैं. मैंने उनके लिए यह @gofundme सेट किया है. यह उनकी ओर से क्रिकेट जगत से एक गुजारिश है. कृपया अपना प्यार दिखाइए.'

पैटरसन (Patrick Patterson) पर सुंदरसन (Bharat Sundaresan) के इस ट्वीट के बाद भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) भी भावुक हो गए. अश्विन ने सुंदरसन के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'पैट्रिक पैटरसन द ग्रेट को अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए मदद की जरूरत है. भारतीय मुद्रा में भुगतान करने का लिए कोई विकल्प नहीं हैं. अगर कोई मदद कर सके तो कृपया करें.'

Patrick Patterson the great needs help for his daily survival, there are no options to pay in Indian currency. If someone can help, please do so. https://t.co/z1KDurk65M

