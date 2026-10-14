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India vs West Indies: हैदराबाद में वेस्टइंडीज का बड़ा धमाका, पावरप्ले में 79 रन बनाकर बनाया महारिकॉर्ड

India vs West Indies: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी टी20 सीरीज के चौथे मैच में पावरप्ले के दौरान महज 1 विकेट खोकर 79 रन कूटे. यह इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पावरप्ले स्कोर है.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 14, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 10:43 PM IST
India vs West Indies: हैदराबाद में वेस्टइंडीज का बड़ा धमाका, पावरप्ले में 79 रन बनाकर बनाया महारिकॉर्ड
Image Credit: शाई होप

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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