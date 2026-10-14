India vs West Indies: हैदराबाद में वेस्टइंडीज का बड़ा धमाका, पावरप्ले में 79 रन बनाकर बनाया महारिकॉर्ड

India vs West Indies: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी टी20 सीरीज के चौथे मैच में पावरप्ले के दौरान महज 1 विकेट खोकर 79 रन कूटे. यह इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पावरप्ले स्कोर है. इसी के साथ वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड की बराबरी कर ली, जिसने इस साल की शुरुआत में त्रिवेंद्रम में इतना ही स्कोर बनाया था.
यह भारत के विरुद्ध पावरप्ले में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर था. इससे पहले वेस्टइंडीज ने साल 2016 में लॉडरहिल में पावरप्ले के दौरान 78/0 का स्कोर किया था. वहीं, साल 2026 में रांची के मैदान पर वेस्टइंडीज ने भारत के विरुद्ध पावरप्ले में 3 विकेट खोकर 72 रन जुटाए थे.
वेस्टइंडीज का अनोखा रिकॉर्ड
बुधवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए. यह वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी का चौथा सबसे बड़ा स्कोर रहा. वेस्टइंडीज ने साल 2023 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सेंचुरियन में 258/5 का स्कोर बनाया है. वहीं, साल 2025 में आयरलैंड के खिलाफ इस टीम ने 5 विकेट खोकर 256 रन जड़े थे. यह टीम साल 2026 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 254/6 का स्कोर बना चुकी है. यह टी20 इतिहास में भारत के विरुद्ध पहली पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. साल 2026 में इंग्लैंड ने साउथेम्प्टन में 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज की टीम साल 2016 में लॉडरहिल के मैदान पर टीम इंडिया के खिलाफ 6 विकेट गंवाकर 245 रन बना चुकी है.
शाई होप ने बनाए 102 रन
हैदराबाद में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के लिए कप्तान शाई होप (नाबाद 102) की मदद से विशाल स्कोर खड़ा किया. इस पारी में शेरफन रदरफोर्ड ने 26 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ नाबाद 49 रन बनाए, जबकि शिमरोन हेटमायर ने 33 रन की पारी खेली. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.