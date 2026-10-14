India vs West Indies: हैदराबाद में वेस्टइंडीज का बड़ा धमाका, पावरप्ले में 79 रन बनाकर बनाया महारिकॉर्ड

बुधवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए. यह वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी का चौथा सबसे बड़ा स्कोर रहा. वेस्टइंडीज ने साल 2023 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सेंचुरियन में 258/5 का स्कोर बनाया है. वहीं, साल 2025 में आयरलैंड के खिलाफ इस टीम ने 5 विकेट खोकर 256 रन जड़े थे. यह टीम साल 2026 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 254/6 का स्कोर बना चुकी है. यह टी20 इतिहास में भारत के विरुद्ध पहली पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. साल 2026 में इंग्लैंड ने साउथेम्प्टन में 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज की टीम साल 2016 में लॉडरहिल के मैदान पर टीम इंडिया के खिलाफ 6 विकेट गंवाकर 245 रन बना चुकी है.