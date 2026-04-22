पिच नहीं, यह 'कब्रिस्तान' है! खौफ में खिलाड़ी, बीच मैदान पर हुआ ऐसा हादसा कि तुरंत रद्द करना पड़ा मैच

West Indies Championship: वेस्टइंडीज में एक घरेलू प्रथम श्रेणी मैच को तब रद्द कर दिया गया जब पिच को खेलने के लिए 'खतरनाक' माना गया. यह मुकाबला सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में लीवर्ड आइलैंड्स और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच खेला जा रहा था. मैच के तीसरे दिन खेल को तब रोकना पड़ा जब पिच का व्यवहार अनिश्चित और असमान हो गया, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा हो गई.

लीवर्ड आइलैंड्स के बल्लेबाज जेरेमिया लुईस जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब त्रिनिदाद के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स की एक गेंद अचानक तेजी से उछली और सीधे लुईस के हेलमेट पर जा लगी. चोट लगते ही लुईस जमीन पर गिर पड़े और उनका हेलमेट भी निकल गया. गुस्से और हताशा में लुईस ने अपने हेलमेट को लात मारी और मैदान से बाहर चले गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई गई है.

10 विकेट लेने से चूक गए जेडेन सील्स

इस अप्रत्याशित अंत से पहले वेस्टइंडीज के अनुभवी गेंदबाज जेडेन सील्स जबरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने लीवर्ड आइलैंड्स की दूसरी पारी के सभी सात विकेट चटका दिए थे. सील्स ने मात्र 34 रन देकर 7 विकेट लिए थे, लेकिन पिच के खतरनाक घोषित होने के कारण वह पारी के सभी 10 विकेट लेने का दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. मैच रोके जाने के समय लीवर्ड आइलैंड्स का स्कोर 140/7 था.

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Jayden Seales has claimed the first seven wickets to fall in an innings for Trinidad & Tobago against Leeward Islands, but looks set to be denied the chance to take 10 with the game halted due to a dangerous pitch. The last ball before the suspension is not for the faint-hearted pic.twitter.com/o4G5ULiSAh — Ben Gardner (@Ben_Wisden) April 21, 2026

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क्रिकेट वेस्टइंडीज ने क्या कहा?

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि मैच को 'ड्रॉ' के रूप में समाप्त कर दिया गया है. अंपायरों ने क्यूरेटर के साथ चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पिच को निष्पक्ष खेल की शर्तों के साथ सुरक्षित रूप से मरम्मत नहीं किया जा सकता था. नियमों के अनुसार, दोनों टीमों को उस समय तक अर्जित किए गए अंक दिए जाएंगे.

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फाइनल के लिए तैयार होगा स्टेडियम

वेस्टइंडीज चैंपियनशिप का फाइनल 17-20 मई को इसी सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में होना तय है. CWI ने आश्वासन दिया है कि फाइनल के लिए एक सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी पिच तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी. तब तक इस स्टेडियम में कोई अन्य मैच निर्धारित नहीं है.