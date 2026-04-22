Advertisement
trendingNow13188426
Hindi Newsक्रिकेटपिच नहीं, यह कब्रिस्तान है! खौफ में खिलाड़ी, बीच मैदान पर हुआ ऐसा हादसा कि तुरंत रद्द करना पड़ा मैच

पिच नहीं, यह 'कब्रिस्तान' है! खौफ में खिलाड़ी, बीच मैदान पर हुआ ऐसा हादसा कि तुरंत रद्द करना पड़ा मैच

West Indies Championship: वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में खतरनाक पिच के कारण लीवर्ड आइलैंड्स और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच मैच रद्द हो गया. तेज गेंदबाज जेडेन सील्स की गेंद पर बल्लेबाज जेरेमिया लुईस के घायल होने के बाद फैसला लिया गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेस्टइंडीज में खतरनाक पिच के कारण क्रिकेट मैच रद्द.
वेस्टइंडीज में खतरनाक पिच के कारण क्रिकेट मैच रद्द.

West Indies Championship: वेस्टइंडीज में एक घरेलू प्रथम श्रेणी मैच को तब रद्द कर दिया गया जब पिच को खेलने के लिए 'खतरनाक' माना गया. यह मुकाबला सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में लीवर्ड आइलैंड्स और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच खेला जा रहा था. मैच के तीसरे दिन खेल को तब रोकना पड़ा जब पिच का व्यवहार अनिश्चित और असमान हो गया, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा हो गई.

लीवर्ड आइलैंड्स के बल्लेबाज जेरेमिया लुईस जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब त्रिनिदाद के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स की एक गेंद अचानक तेजी से उछली और सीधे लुईस के हेलमेट पर जा लगी. चोट लगते ही लुईस जमीन पर गिर पड़े और उनका हेलमेट भी निकल गया. गुस्से और हताशा में लुईस ने अपने हेलमेट को लात मारी और मैदान से बाहर चले गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई गई है.

10 विकेट लेने से चूक गए जेडेन सील्स

इस अप्रत्याशित अंत से पहले वेस्टइंडीज के अनुभवी गेंदबाज जेडेन सील्स जबरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने लीवर्ड आइलैंड्स की दूसरी पारी के सभी सात विकेट चटका दिए थे. सील्स ने मात्र 34 रन देकर 7 विकेट लिए थे, लेकिन पिच के खतरनाक घोषित होने के कारण वह पारी के सभी 10 विकेट लेने का दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. मैच रोके जाने के समय लीवर्ड आइलैंड्स का स्कोर 140/7 था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: W, W, W, W, W.. 5 गेंद में 5 विकेट, पंत के चेले का अजूबा रिकॉर्ड, IPL में सुपर फ्लॉप

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने क्या कहा?

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि मैच को 'ड्रॉ' के रूप में समाप्त कर दिया गया है. अंपायरों ने क्यूरेटर के साथ चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पिच को निष्पक्ष खेल की शर्तों के साथ सुरक्षित रूप से मरम्मत नहीं किया जा सकता था. नियमों के अनुसार, दोनों टीमों को उस समय तक अर्जित किए गए अंक दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: IPL एल क्लासिको में खेलेंगे धोनी और रोहित? थाला-हिटमैन की वापसी से डबल होगा रोमांच

फाइनल के लिए तैयार होगा स्टेडियम

वेस्टइंडीज चैंपियनशिप का फाइनल 17-20 मई को इसी सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में होना तय है. CWI ने आश्वासन दिया है कि फाइनल के लिए एक सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी पिच तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी. तब तक इस स्टेडियम में कोई अन्य मैच निर्धारित नहीं है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
Punjab Police
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स
Pahalgam attack
'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
operation sindoor
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
West Bengal Assembly Election 2026
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
karnataka
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
West Bengal Assembly Election 2026
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
Mata Vaishno devi
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं सियासी किले, कांग्रेस से लेकर माकपा का क्या हुआ हाल?
West Bengal Election 2026
बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं सियासी किले, कांग्रेस से लेकर माकपा का क्या हुआ हाल?
‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा
mumbai
‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा